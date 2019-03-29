線上線下解任務 行讀江蘇帶你探訪狀元城

2019-03-29 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



「請在江寧織造府內，發揮創意，演繹紅樓夢中你最喜歡的一句話」，這是2018第一屆行讀江蘇給學生的小組任務。

小組任務以大陸最流行的通訊軟體「微信」不定時傳送給學員。任務內容多元，有時抽問參訪內容，有時要學生發揮創意設計商品，有時還要學生寫對聯，考驗文學能力……，小組每位成員，皆可依專長發揮，爭取小組榮譽，這種緊張、新鮮的任務形式，讓學生充滿期待，每到一個景點，若沒收到任務，便會頻頻詢問帶隊老師。

由於學習型態的轉變，現代年輕人習慣手機溝通、查資料、修圖、製作短影音……，因此，行讀江蘇營隊特別設計別開生面的小組任務，讓學生盡情暢用手機，這也讓大陸的帶隊老師覺得新鮮，原來課堂上必須管控、禁止的手機，也能搖身一變，成為學習的工具。參與2018行讀江蘇的北投國中傅莉芬老師表示︰「行讀江蘇行程緊湊，亮點是微信的小組任務，透過線上合作達到學習目標。這次的台灣學員素質很高，彼此正向競爭，積極投入解說和任務，而且願意跨出原本的朋友圈，互相幫助跟交流。」

8天7夜的行程，行讀江蘇將帶領學員探訪南京著名的江寧織造府、閱江樓、江南貢院、秦淮河、南京博物院等必遊景點，品嘗南京當地特色小吃，另外還安排報業集團與高科技產業的參訪。今年，第二屆行讀江蘇行程再加碼，增加中國運河第一城的揚州，南京與揚州雙城遊，江南美景盡收眼下。

第二屆行讀江蘇兩岸青少年交流共學營，等你來解任務，認識南京這個歷史上「出產」最多狀元的城市。今年營隊日期7/6~7/13，適合小學5~6年級，國中7比年級學生參加。

活動請洽詢02-86925588轉3653張小姐、轉5132王先生