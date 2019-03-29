亞洲第一口油井 文化部補助1.4億轉型台灣文化路徑

2019-03-29 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



文化部今天發布新聞稿指出，核定苗栗縣政府所提「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，將於前瞻基礎建設再造歷史現場專案計畫中核定補助經費1億4265萬元。文化部表示，未來將由跨部會與苗栗縣政府合作，共同打造台灣工業遺產文化路徑亮點。

苗栗公館開礦村後龍溪岸的出磺坑，於1861年開鑿，是亞洲第一口油井，也是台灣最早發現石油的地方。歷經百餘年的發展，至今仍由台灣中油公司維持部份生產運作，是一處世界級活的工業文化資產，並於2008年登錄為文化景觀。

文化部指出，出磺坑工業地景構成完整，有生產中的天然氣探採設施、員工宿舍、辦公廳舍、還有最令人嘆為觀止的舊纜車道、以及周邊老油人的聚落。此外，當地自然地景優美，產業資源豐富，極具發展台灣工業遺產文化路徑之潛力。

文化部表示，出磺坑已進行深度調查研究，並逐步整修完成歷史建築、舊食堂等文化資產的風貌。近兩年，在行政院前瞻基礎建設計畫的大架構下，文化部啟動跨部會合作策略，讓「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」成為連結行政院客家委員會「客家文學花園」的亮點計畫。