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亞洲第一口油井 文化部補助1.4億轉型台灣文化路徑

2019-03-29 17:17聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

文化部今天發布新聞稿指出，核定苗栗縣政府所提「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，將於前瞻基礎建設再造歷史現場專案計畫中核定補助經費1億4265萬元。文化部表示，未來將由跨部會與苗栗縣政府合作，共同打造台灣工業遺產文化路徑亮點。

苗栗公館開礦村後龍溪岸的出磺坑，於1861年開鑿，是亞洲第一口油井，也是台灣最早發現石油的地方。歷經百餘年的發展，至今仍由台灣中油公司維持部份生產運作，是一處世界級活的工業文化資產，並於2008年登錄為文化景觀。

文化部指出，出磺坑工業地景構成完整，有生產中的天然氣探採設施、員工宿舍、辦公廳舍、還有最令人嘆為觀止的舊纜車道、以及周邊老油人的聚落。此外，當地自然地景優美，產業資源豐富，極具發展台灣工業遺產文化路徑之潛力。

文化部表示，出磺坑已進行深度調查研究，並逐步整修完成歷史建築、舊食堂等文化資產的風貌。近兩年，在行政院前瞻基礎建設計畫的大架構下，文化部啟動跨部會合作策略，讓「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」成為連結行政院客家委員會「客家文學花園」的亮點計畫。

文化部長鄭麗君表示，「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」不但是中央的跨部會合作，更希望促進地方主管機關不同部門之間的協調整合，並帶動社區居民參與。她表示，希望讓這世界級的文化資產，從對歷史文化的守護開始，活絡周邊的人文、地景和產業，不但成為最具特色的台灣工業遺產文化路徑，更成為全國區域文化治理的典範。

出磺坑是亞洲第一口油井。圖╱苗栗縣文化觀光局提供
出磺坑是亞洲第一口油井。圖╱苗栗縣文化觀光局提供
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文化部遺產文化資產

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