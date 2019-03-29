神經內分泌癌難察覺 腸胃不適快篩檢

2019-03-29 19:28 中央社 苗栗縣29日電



苗栗縣婦人近月來持續解黑便，就醫檢查十二指腸有0.3公分瘜肉，化驗結果是神經內分泌癌。醫師提醒神經內分泌癌不易察覺，好發於腸胃道及胰臟，若有腸胃不適，應盡早就醫。

苗栗市大千綜合醫院今天發布醫療個案指出，一名61歲李姓婦人因腸胃不適、近1個月來常解黑便到腸胃科求診，醫師安排胃鏡及大腸鏡檢查，發現婦人的十二指腸有約0.3公分的瘜肉，且有出血情形，經病理化驗為神經內分泌癌。

在評估確認沒有其他部位轉移，由外科醫師進行腹腔鏡微創手術切除腫瘤，因手術傷口小，婦人當天即可下床活動，出院後安排定期回診追蹤。

醫師指出，目前神經內分泌瘤的治療方式以手術為主，若手術無法切除或已轉移，才會以藥物治療。

大千醫院外科部主任馮啟彥表示，神經內分泌腫瘤會透過神經內分泌細胞遍布身體內的器官，因為發生的部位不同，症狀也不一樣，包括咳嗽、氣喘、腹瀉、盜汗、低血糖、腹痛及臉紅等，容易被誤認為是其他疾病，例如長期腹瀉被誤認為大腸急躁症。

馮啟彥指出，根據過去文獻紀錄，神經內分泌腫瘤最常發生在腸胃道，尤其是直腸，其次為小腸及胰臟，但其他器官如肺臟也會生長，由於目前仍不清楚神經內分泌瘤發生的原因，因此鼓勵民眾定期做大腸篩檢，如果有腸胃不適情形，要盡早就醫，以利早期診斷、早期治療。