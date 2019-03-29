中低收入童6%曾接種A肝疫苗 4月8日起免費開打

2019-03-29 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據衛福部資料，我國低收及中低收入戶學幼童A肝疫苗自費接種率僅6.3%，Ａ肝傳染力極強，少數感染者會引起猛爆性肝炎，甚至死亡，對此，疾管署自今年4月8日起，擴大幼兒常規接種的公費A肝疫苗接種對象，增列國小六年級以下低收及中低收入戶學幼童接種，疫苗保護力長達20年，預估約11萬名兒童受惠。

疾管署去年起將A型肝炎疫苗納入幼童常規疫苗，提供2017年1月1日以後出生滿1歲幼兒接種，政府公費A肝疫苗由寶佳公益慈善基金會捐贈，10年捐助400萬劑Ａ肝疫苗。衛福部長陳時中表示，目前9成公費對象完成第一劑接種，4成已完成兩劑接種，接種A肝疫苗第一劑後，可具9成免疫力；接種第二劑，保護力可達20年。

疾管署副署長羅一鈞表示，基金會每年提供40萬劑公費A肝疫苗，但我國少子化去年新生兒僅18萬人，據疾管署資料統計，過去自費接種Ａ肝疫苗孩子中，低收及中低收入戶學幼童接種率僅6.3%，比一般孩子18%接種率低上許多。因此將國小六年級以下低收及中低收入戶學幼童增列為兒童公費A肝疫苗接種對象。

Ａ肝經糞口傳染，通常一人得病全家中鏢，未即時治療恐引發猛爆性肝炎，致死率約千分之三。台灣過去公衛環境差，50歲以上民眾幾乎都感染過Ａ肝，體內皆有抗體，但隨著公衛環境改善，Ａ肝已鮮少出現在國內，40歲以下民眾對Ａ肝抵抗力差。