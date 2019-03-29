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要保障也要保佑 國泰人壽與大甲鎮瀾宮攜手合作

2019-03-29 15:56聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

大甲媽祖遶境活動」去年吸引超過40萬名信眾跟隨遶境祈求平安，今年遶境將於4月7日（農曆3月3日）晚間10時起駕，並於4月16日回鑾大甲鎮瀾宮。國泰人壽表示，今年將與大甲鎮瀾宮跨界合作，一同推廣媽祖遶境活動，透過「保障X保佑」的創意巧思，讓世界看到臺灣，讓臺灣走向世界。

國泰人壽表示，今年將與大甲鎮瀾宮共同進行創新話題性十足的三大合作：

首先是提供線上免費抽籤解籤國泰人壽與大甲鎮瀾宮設計了充滿趣味的活動網站，結合大甲鎮瀾宮授權籤文，讓不能到場的民眾也能用「線上抽籤，趣味解籤」的方式一同參與。

第二項合作為遶境步數換獎勵。國泰人壽表示，為鼓勵民眾養成良好的運動習慣，自去年8月推出Cathay Walker平台獎勵活動，只要步數達標，即提供超商現金抵用券及多重抽獎優惠。

國泰表示，今年並將於4月14日及15日分別在國泰人壽臺中清水及彰化員林服務中心擺設特色攤位，只要在現場出示成功參與Cathay Walker畫面，即可獲得國泰人壽超可愛「樹寶」與Q版媽祖圖案的贈品(限量6000份)，要讓遶境民眾在身心靈都「滿載而歸」。

第三項合作為網路投保多檔商品，都能抽限量過爐媽祖平安符鑰匙圈。

國泰人壽e悠遊旅行平安保險亦推出「媽祖遶境專案」，讓民眾能在網路上依照自己遶境的天數，自由選擇投保1日28元、3日32元或10日71元等旅行平安保險方案。

此外，只要在活動期間於網路投保專區成功投保指定保險商品(國泰人壽e悠遊旅行平安保險、國泰人壽iMoney利率變動型年金保險(甲型)、國泰人壽鑫Money 利率變動型年金保險(甲型))或「媽祖遶境專案」並選擇電子保單，就有機會獲得經大甲鎮瀾宮過爐祈福加持的「平安符鑰匙圈」(限量2,000份)。

國泰表示，活動將於4月2日正式開始，活動網址：https://bit.ly/2U54L03 

今年國泰人壽與大甲鎮瀾宮共同進行創新話題性十足的合作，希望吸引廣大數位客群共襄盛...
今年國泰人壽與大甲鎮瀾宮共同進行創新話題性十足的合作，希望吸引廣大數位客群共襄盛舉。國泰人壽提供
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國泰與大甲鎮瀾宮合作提供線上免費抽籤解籤。國泰人壽提供
國泰與大甲鎮瀾宮合作提供線上免費抽籤解籤。國泰人壽提供
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遶境大甲媽祖保險

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