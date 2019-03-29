陳吉仲勘查嘉南稻熱疫災情 「嚴重田區補申報轉作」

2019-03-29 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南與嘉義一期稻作傳出稻熱病災情，農委會主委陳吉仲今天到台南後壁水稻產區現勘，農委會確認，本次稻熱病主因為部份田區施氮肥過多，加以氣候相對溫暖，造成局部稻熱病發生現象。陳吉仲現勘後作成四項指示，包含辦理稻熱病防治講習會、輔導施肥噴藥等防治措施、提供稻熱病罹病嚴重田區變更補申報轉作等補助、以及宣導農民辦理稻作保險，期能透過上述具體措施，有感照顧受損害農友之生計。

台南市農業局長李朝塘表示，稻米屬農作物保險範疇，中央及地方政府將負擔六分之五的保費，農民僅須負擔六分之一，呼籲農友多加利用。因稻作保險申辦僅至三月底，30、31兩日，雖然是假日，但各區農會將持續受理稻作保險之申報業務，也會透過農政及民政系統，向種稻農友加強宣導。

農業局指出，根據今天會勘決議如下：第一，全面性辦理稻熱病防治講習會；第二，稻熱病罹病嚴重田區，宣導請農民於本年4月15日前至當地公所辦理田區變更（補）申報轉（契）作或生產環境維護措施，包含「休耕翻埋種綠肥」，每公頃補助4萬5千元，以及「翻耕」，每公頃補助3萬4千元；第三，請通知各區農會於3月底前加強宣導農民辦理稻作保險，併請農會加班收件處理；第四，輔導農友適時正確施肥、噴藥等防患措施。