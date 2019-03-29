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A肝公費疫苗接種 擴大至小六以下中低收入戶幼童

2019-03-29 14:09聯合報 記者簡浩正╱即時報導

A肝疫苗接種擴大對象。衛福部疾病管制署今宣布自4月8日起，幼兒常規接種的公費A肝疫苗除原先提供2017年1月1日以後出生滿12個月以上幼兒接種外，將增列國小六年級以下之低收及中低收入戶學幼童接種，以提升兒童對A型肝炎之免疫力，預估約11萬名兒童受惠。

疾管署副署長羅一鈞表示，A型肝炎感染主要經由食用受病毒汙染的食物、飲水或與感染者共同飲食及親密接觸等。2018年前除部分山地偏鄉的幼兒可公費施打，其餘皆得自費；在獲得「寶佳公益慈善基金會」支持衛福部預防接種政策下，於去年起提供2017年1月1日以後出生滿12個月以上幼兒公費接種。

羅一鈞說，該基金會支持2018至2020年度A肝公費疫苗預算，原推估一年約有20萬名新生兒出生，但因少子化關係，去年新生兒不到18萬，基金會向疾管署詢問是否有其他適合接種對象。經與衛福部討論後，決定擴大至國內低收及中低收入戶兒童接種，為他們的健康把關。

羅一鈞指出，目前來說，接種A肝疫苗是目前預防A型肝炎最有效的預防措施，共需接種兩劑疫苗。出生滿1歲幼兒需接種一劑，可有九成以上的保護力；滿18個月以上時接種第二劑後，保護力約可達20年。羅一鈞說，據統計，目前滿一歲幼兒接種第一劑A肝疫苗已達92.4%。

疾管署也呼籲，家中有國小六年級以下兒童且符合低收及中低收入戶資格，請攜帶相關證明、兒童健康手冊及健保IC卡，至全國提供預防接種服務之衛生所，及各縣市合約之醫療院所接種A肝疫苗。此外，3歲以上未符合資格幼童，也建議可自費施打，一劑費用約1000元，增強保護力。

疫苗肝炎低收入戶

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