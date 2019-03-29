各縣市春遊配套 一張圖看懂

2019-03-29 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



交通部觀光局今天彙整公布各縣市政府春遊專案配套，自由行住宿、團體旅遊都有優惠，並做懶人包供民眾參考。

觀光局說，本次「春遊專案」首次以中央和地方跨域合作方式辦理，各地方縣市政府的春遊專案配套多元，分別就「自由行住宿優惠」、「團體旅遊優惠」及「縣市政府觀光優惠活動」簡要說明方案內容。

一、 自由行住宿優惠：本次自由行住宿優惠相關資訊已提早於「108年度春遊住宿優惠活動」網站（網址：https://springtour.app/event/springtour.php）露出。各縣市政府為吸引民眾至該縣市旅遊，亦紛紛推出相關住宿優惠及加碼好禮！民眾除能於前揭網站查詢各縣市政府方案實施期間及加碼內容，參與春遊專案住宿優惠活動，還有機會參加縣市政府舉辦之抽獎活動，贏得豐富多樣的好禮。

二、 團體旅遊優惠：國人如欲參團旅遊，可依各縣市政府公布之獎助規定，選擇參加合法旅行社辦理之國內旅遊團，或請合法旅行社協助安排2天1夜以上含40小鎮之在地旅遊行程。部分縣市政府不但將贈送團體旅客地方特色伴手禮或加碼體驗活動，離島（金門縣、連江縣或澎湖縣）及企業員工加碼上限5萬元的優惠。

三、 縣市政府觀光優惠活動：本次春遊專案各縣市政府皆研提了豐富多彩的觀光活動，旅客不論想要前往戶外賞花泡湯、踏青健走，抑或想來場充滿人文知性的小鎮漫遊或城市探索，皆能適時適地找到最具在地特色的觀光活動，來一場難忘的深度體驗之旅。