調查報導／塑膠袋多進焚化爐…環署推動生質燃料

2019-03-29 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



許多民眾會將乾淨塑膠袋分類，累積到一定數量再交由清潔隊資源回收。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 環保署統計，經過兩次限塑之後，去年國人平均每人每年使用660個購物用塑膠袋，全國用量雖比16年前第一次限塑時減少48億個，一年仍使用152億個。如此大量的塑膠袋，環保署坦言，除了少量回收再製成塑膠料，大部分進入焚化爐。環保署已規畫將塑膠袋當作生質燃料，讓減少汙染還能轉變成為能源。

根據經濟部統計，去年一年國內包括民生與工業用塑膠袋，共生產製造23萬2311公噸，其中內銷量為16萬7635公噸；但其中有多少是民眾日常購物使用的塑膠袋，目前並沒有統計數據。

環保署統計，2018年各地清潔隊回收的塑膠袋，總量達8580公噸，其中購物用塑膠約占六成左右、5148公噸。至於不在14類管制行業（如傳統市場、小吃店等），一年究竟用了多少塑膠袋，目前沒有數據。

此外，環保署廢管處處長賴瑩瑩表示，近年網購興起，包裝塑膠袋使用量大增，也讓環保署相當頭痛。環保署近期已經找業者溝通，希望能從包裝減量，盡量不用或少用。

賴瑩瑩說，推動二次限塑後，量販店、茶飲店、藥妝美要店等14大行業塑膠袋使用量確實有減少，減量率達八成以上，但根源還是要民眾日常生活就減少使用。至於回收，她坦言，塑膠袋用因為回收得料率不高，加上前年石油價格低迷，以及洋垃圾進口等影響，價格並不好，沒有商業價值，也無處理管道，因此回收率低，大多進入焚化爐。

對環團建議塑膠袋要從製造端開始課費，賴瑩瑩表示，很多塑膠袋的製造廠商都是10人以下小型工廠，課費實務操作很困難。