調查報導／環團：塑膠袋應從源頭就課費

2019-03-29 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



民眾把乾淨塑膠袋分類，累積到一定數量再交由清潔隊資源回收。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 「台灣使用塑膠袋真的太過浮濫了」，談起國內塑膠袋泛濫和回收困境，綠色陣線協會常務理事林長茂無奈表示，塑膠袋的問題，是根本不應該使用，而不是後端如何回收。他說，這是國家政策問題，但政府並不願面對這一塊。

林長茂說，在國外，民眾購買麵包、香腸，不少店家只用一張紙包裝；但在台灣，除了各項購物使用塑膠袋，還被大量用來裝湯及各種食物，後端卻無法回收，付出的處理和環境成本非常高。因為絕大多數無法回收，這些塑膠袋絕大多數都拿去焚化爐焚燒，除了產生戴奧辛，還有很多被隨意丟棄或大量堆置。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，不主動提供塑膠袋的限塑政策，其實還有很多改善空間。他舉例，除了有提把的塑膠袋、購物袋，一般小吃店、餐廳、早餐店等用來裝湯裝菜的透明、PE材質塑膠袋，也應該管制。但環保署限塑政策，只針對有提袋的購物用塑膠袋，而且至今不清楚全國產量、用量有多少。

謝和霖建議，歷經兩次限塑後，應該可以更全面推動限塑政策，例如從從生產源頭課費，也就是業者每製造一個塑膠袋就要繳一定的費用，這樣政府就可以清楚知道究竟生產製造了多少塑膠袋，費用再反映給下游的消費者，再搭配不主動提供塑膠袋，才會更有效果。

他表示，有被課費的塑膠袋，可以印上標誌或條碼，供消費者購買時分辨，也就是隨袋徵收的觀念。另外，未納入限塑管制的非購物用塑膠袋，使用量很高，政府必須思考如何減量。

環保人士沈寶莉表示，民眾的回收習慣不易養成，政府推出限塑政策後慢慢看到成效，可見源頭減量若沒有國家的政策支持，速度將會很慢。