掉牙含嘴裡半小時內送醫還能植回 泡牛奶保存效果最好

2019-03-29 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



不論大人小孩，偶爾也會碰上撞斷牙的意外。牙科醫師提醒，撞掉牙千萬別充好漢和血吞，或像電影一樣耍帥呸掉，含在嘴裡半小時內送醫還有可能種回來。成人恆牙受傷整顆脫落，有效的保存液體的以「冰鮮乳」為優先。

阮綜合醫院牙科醫師蔡政峰表示，牙齒遭外力撞擊而受損，以兒童及青少年最普遍」成人較少，而男性約為女性的兩倍。受損牙齒無論是乳牙或恆牙，都以「前牙」的比例最高，特別是上頷正中門牙，交通事故和鬥毆最常見。

一名31歲呂姓男子因故在酒店打群架，被推撞到門框，導致右邊上頷門牙及側門牙這兩齒整顆脫落。由於當時酒意深，可惜沒能找到撿回落牙，後來只能裝假牙。

蔡政峰說，成人恆牙受傷整顆脫落能否順利保存與治療，有兩個決定性關鍵。一是牙齒掉落的時間，二是有沒有放進保存液中。落牙若超過1個小時沒有使用適當的液體保存，就算再次植回口中，牙根還是會逐漸發炎、而無法保留。有效的保存液體的排名以「冰鮮乳」為優先，其次是自己口水，然後是生理食鹽水，至少要清水或礦泉水。

蔡政峰表示，牙齒外傷就像房子發生地震，除房屋本身（牙髓組織）可能受創外，地基（牙周

膜及齒槽骨）也會受影響。牙根尖孔未封閉者預後佳，若是能儘快植回牙髓也不易壞死；但牙根尖孔已封閉者，牙髓壞死率甚高，須作根管治療並長時間持續追蹤。