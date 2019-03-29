你也被罰過嗎？高速公路「隱藏版違規」在這裡

2019-03-29 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



你也收過這張令人「驚訝」的紅單嗎？國道公路警察局在臉書粉絲專頁以影片解說高速公路的「隱藏版違規」，不管是車道縮減、改行駛外側車道，或是在匝道入口變換至增設的車道，只要沒有打方向燈，都會被開罰；小車罰3000元至6000元，大車罰4500元。

很多駕駛人都是遭後車檢舉、挨罰以後，才知道在車道縮減、增設的路段不打方向燈是違規的。公警局小編也形容這是「隱藏版違規」，分享影片要駕駛人認真看一遍，「免得噴了錢才說大人冤枉啊」。