手術支付標準分項放寬 健保給付新制上路滿月

2019-03-29 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



手術示意圖。圖／ingimage 分享 facebook 醫界近年屢次向健保署提出既有手術支付不合理，當受術病患不同的器官受同一病灶影響，醫師同一時間執行多器官手術，但部分器官手術給付卻會打折。經會議決定，調整手術分項，確定醫師只要執行不同項手術，都可依支付點數全額支付，合理反映醫療人員辛勞，新制已自今年3月1日上路。

健保署在去年12月13日召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，決議修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，將原有13項支付標準手術，放寬為18項，解決第二個手術折付的問題，預計一年增加健保財務支出約3600萬點。

健保署醫務管理組組長李純馥解釋，過去手術給付是以解剖學分項，口腔到大腸都是消化器，屬同一分項；若一台手術中開兩個相同分項器官，第一個器官手術手術雖可全額給付，但第二個給付就會打對折。現在外科分科細，食道是胸腔外科，大腸、直腸也由專科醫師處理，兩組醫師共同開刀，其中一組卻需要打折很不公平。

過去一名直腸癌患者，癌細胞局部侵犯乙狀結腸，甚至轉移肝臟，同一台直腸癌手術中，就需接受根治性直腸切除術、結腸部分切除術、肝部份切除術等三種手術。但第一個手術依支付點數較高的肝部份切除術申報，第二、三個的根治性直腸切除術、結腸部分切除術則按所定支付點數一半計算。

李純馥說，面對多重器官問題患者，醫療團隊於舊制時期可能為了不要讓醫師給付被打折，會選擇一次開一個部位，新制以現行外科分科畫分給付分項；如將大腸直腸肛門、肝膽胰從消化器分項中獨立出來，更能間接保障患者就醫品質，未來可以一次動刀處理的問題，就能避免被分開處理。

新制上路將滿一個月，嘉義長庚醫院外科部部主任、大腸直腸肛門外科醫師黃文詩肯定健保署改進支付方式，期盼未來給付方向可加以評估手術耗費心力程度，目前做同樣的事就是同樣價錢，恐造成醫護人員不敢做風險高醫療行為，高風險手術就應提高給付，才能給民眾更好醫療品質。