清明將至 內政部：火化環保自然葬漸被認同

2019-03-29 12:18 中央社 台北29日電



清明節即將來到，內政部今天表示，國內遺體火化率在民國106年達到96.3%，創歷年新高；另外，環保自然葬在106年已有7743件，顯示有越來越多民眾認同並接受火化、環保自然葬。

內政部今天舉行例行記者會，民政司副司長鄭英弘表示，根據內政部統計，遺體火化率由97年的88.1%，逐年增加至106年的96.3%，創歷年新高。另外，選擇環保自然葬的人數在97年有669件，佔0.47%，逐年成長到106年的7743件，佔4.5%，顯示民眾對火化，以及海葬、樹葬等環保自然葬的認同度逐年提升。

鄭英弘指出，107的正式統計數字尚未出爐，但民政司預估，107年環保葬達到1萬3778人，佔約7.9%。

內政部表示，隨著人口高齡化，死亡人數上升，近年民眾葬俗觀念轉變。內政部除持續推動公墓墓基輪葬制度，以及遺體火化後存放於骨灰（骸）存放設施，也積極推廣樹葬、海葬等環保自然葬；目前全國可實施環保自然葬的地點已有36處，兼具慎終追遠與環境保護的精神。

此外，清明節假期台將到來。內政部消防署副署長江濟人表示，要特別提醒民眾掃墓時切記「4不2記得」口訣，即「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火；「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，以共同防範山林火災，減少空氣汙染，維護良好環境。

江濟人指出，根據內政部統計，107年清明期間，從3月24日至4月8日，16天內全台共發生2157件林野墓地火災，相較於106年的1958件火災次數，略有上升趨勢。

為防範可能引發的山林火災，內政部也呼籲民眾掃墓時，用鮮花素果代替燒金紙，點香後可接續祭拜，減少點香數量，並建議使用環保鞭炮代替燃放爆竹。