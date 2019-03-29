【重磅快評】大陸非洲豬瘟疫苗露曙光 我們不必出酸語

2019-03-29 11:30 聯合報 主筆室



哈爾濱中國農業科學院研製非洲豬瘟疫苗取得進度，首次分離出非洲豬瘟病毒株，讓疫苗研製露出曙光，論文發表在《新發病原體與感染》科學期刊。對這一可喜的研究成果，我們農委會副主委黃金城酸言酸語，「還早哩！還有很長的路要走。」這態度合宜嗎？

黃金城專長防疫，應該沒講錯；非洲豬瘟雙螺旋DNA病毒株，比流感小病毒株規模大多了，「歐美研製20年搞不出來」言下之意，大陸沒那本事。專業的批評無妨，但出發點需是防疫，不是政治正確的「仇中」；不算刻薄的說，去年八月大陸傳出非洲豬瘟首例以來，台灣少見防疫，仇中指揮一切。

防疫當然是科學的事，不能頑固於政治算計。台灣強力指責大陸掩飾疫情，但不要忘了大陸養豬規模達4.3億頭，是14億人最主要的肉蛋白供應源，當局不可能不擔心肉蛋白斷源的後果。因此，現況慘到除了新疆、西藏沒淪陷的局面，防疫不會是虛應故事。

應該談的是科學態度。如果大陸農科院分離非洲豬瘟病毒株取得成果，台灣自詡的防疫高端實力應該去幫忙，這是解決人類肉蛋白供應的關鍵一役，不應是酸言酸語，認為非洲豬瘟疫苗還早得呢！。非洲豬瘟1921年被發現迄今，50年渡地中海到歐洲，狂掃全歐，之後由西伯利亞進中國，迄今中南半島也淪陷，還看不出被抑制的可能。這是人類的災難，不是哪一個國家。

中國迄今，除了新疆、西藏還未淪陷，其餘省份全部淪陷；管制屠宰、管制生豬移動，肉蛋白供應不得不付高關稅進口貿易戰下對手的美國豬，還能認為大陸仍在敷衍非洲豬瘟防疫？恐怕台灣政治走向「仇中」的防疫才是走火入魔。

防疫只應為人類福祉，不該談政治。2月底，北京舉辦世衛組織年度北半球流感疫苗株選定會議，刻意在會議當天才發台灣邀請函，顯然卡台灣參與機會，台灣輿情對此的憤怒，不也表示防疫是為人類謀，台灣有絕對的參加意願，沒有因兩岸政治僵滯而有其他考慮？

再早些，2004亞洲稻基因定序完成，為可能的病害取得因應的關鍵依據；數億個鹼基對，台灣獲邀參加其中一部份定序工程。任務完成向世界公布，台灣不也雀躍歡呼，為自己微生物基因工程的實力及奉獻而驕傲。