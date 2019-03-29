親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蒲燒鯛魚惹禍？高市鼓山國小疑爆食物中毒 70師生就醫

洞中拖出屍體...冬眠熊母子躺著中槍 冷血父子興奮撃血掌

晚期癌友僅800人能受惠 4月1日免疫給付搶票決戰

2019-03-29 11:25聯合報 記者李樹人╱即時報導

偶像演唱會門票、連續假期高鐵台鐵車票，可能秒殺，攸關晚期癌友生死存亡的免疫療法給付將於下周一（4月1日）上路，僅有800個名額。醫界預估，當天早上8時將上演一場搶票大作戰，不少醫師已做好準備，希望幫癌友搶到「活下去」號碼牌。

為了順利運作，疾管署署長李伯璋指出，已經要求醫療科、工程科等同事驗測調整系統，下周一當天必須提早上班，監控系統，在眾多申請表及相關附件上傳後，系統仍可穩定運作。

李伯璋要求各分局必須協助及提醒醫事機構申請使用癌症免疫新藥及登錄資料應注意事項，例如，符合給付用藥適應症的癌友僅限使用一種癌症免疫新藥，不可合併使用標靶藥物，且必須同時登錄個案先前已自費使用癌症免疫藥品治療資料。

李伯璋希望癌症免疫新藥給付新措施能夠順利上路，不過，臨床醫師看法卻沒有這麼樂觀。台灣肺癌醫學會理事長陳育民指出，癌症免疫新藥費用昂貴，理當擬定嚴格規範，但細看相關規定，卻只能以「嚴苛」來形容。

以肺癌為例，表面上可給付第一線、第二線、第三線等用藥，看似德政，嘉惠眾多晚期肺癌病友，卻定下嚴苛檢驗方式限縮醫師及病人的用藥權益，讓病友「看得到、吃不到」。

舉例來說，目前有三種治療晚期肺癌的免疫藥物，如想申請給付，癌友須先檢測生物標記，表現量超過五成，才能使用。但現在每家醫院僅有一種檢驗儀器，讓醫師綁手綁腳，無法使用其他兩種藥物。

據了解，為了搶奪市場，業者無不挖空心思，有藥廠將檢測儀器免費送給醫院，但要求院方僅能用來檢測自家藥物，不得提供另兩家檢測。有些藥廠則是私下給醫院更多的藥價差，提供誘因，讓醫院買單。

對此，健保署醫審及藥材組專委黃兆杰說，最近藥廠確實動作頻頻，但這些都屬於商業競爭，健保署很難插手管控。上路在即，現階段不可能修改給付標準，但未來每三個月就會召開一次檢討會議，邀請專家、臨床醫師提供意見，如確有不便之處，就會修改給付標準。

癌症肺癌

相關新聞

假消息也騙不到你！LINE三招、專家五口訣教你辨別

2019-03-29 11:32

台灣人沒「好」藥醫？1顆抗憂鬱藥掀起健保沉痾問題

2019-03-29 10:13

台灣Uber的挑戰：來自洛杉磯的交通運輸觀察

2019-03-29 11:26

鼓勵提前掃墓 連假前週末國道收費打7折

2019-03-28 10:27

【重磅快評】大陸非洲豬瘟疫苗露曙光 我們不必出酸語

2019-03-29 11:30

想了解紙鈔錢幣的「前世今生」 快去郵政博物館

2019-03-29 11:08

油價下週估漲0.5元 98無鉛突破31元大關

2019-03-29 11:00

台鐵兒童Q版便當只賣10天 營養均衡又不失招牌味

2019-03-29 10:45

行人穿越道傷亡不斷 徐永明籲提高罰鍰

2019-03-29 10:44

影╱16億元升級探索夢號首航基隆 美人魚夢幻船身曝光

2019-03-29 10:30

西濱鹿港到伸港9公里抓超速 將設置區間測速

2019-03-29 10:23

用債生息錢滾錢 三步驟帶你提早十年退休

2019-03-29 10:19

為了護國成大器 這種毛小孩要忍住不能太寵

2019-03-29 09:46

台中花博竹跡館磁磚迷宮 今起開放

2019-03-29 09:28

吃非洲豬瘟肉全身斑？ 疾管署：轉假消息最高罰百萬

2019-03-29 07:46

彭啟明：午後鋒面接近 北部轉陣雨

2019-03-29 07:39

中市驚傳第2起學校群聚感染 忠明高中112人中鏢

2019-03-29 02:38

癮君子躲回家抽…家庭二手菸害上升

2019-03-29 00:37

政策轉彎！老車合排放標準 就不強制淘汰

2019-03-29 00:37

春遊賞花健康走／健行賞花 師生優遊陽明山

2019-03-28 23:53

國泰、北醫附醫等獲品質認證 醫策會頒獎

2019-03-28 23:51

做臉感染細菌 鼻子竟塌陷

2019-03-28 23:47

我的經驗╱走路怪怪的不當回事 誰知罹罕病

2019-03-28 23:41

專業觀點／格林巴厘綜合徵 從手腳痠麻開始

2019-03-28 23:40

阿伯腹痛一個月 赫見牙籤穿腸

2019-03-28 23:28

伸手援助失家兒 光良：助人值得快樂

2019-03-28 20:49

Skytrax最新評比 桃園機場上升全球百大機場第13名

2019-03-28 19:25

醫策會醫療品質認證 北醫體系各獲認證

2019-03-28 18:51

靜脈潰瘍恐得截肢 專家：營養均衡很重要

2019-03-28 18:18

自助洗車見「神水」網笑保平安！其實真正作用是...

2019-03-28 18:17

影／射精8秒「真男人」？ 醫師搖頭：不舉前兆

2019-03-28 18:13

影／原廠藥陸續退出台灣 醫師憂：砍藥價後品質不變？

2019-03-28 18:09

居住高污染城市 易患精神疾病

2019-03-28 17:23

飲食習慣不健康 近四成小學生便秘

2019-03-28 17:21

輔具科技化 湯匙也能防震防抖

2019-03-28 17:12

青少年自殺頻傳 專家：不慣被拒絕

2019-03-28 17:00

樂齡族北台灣春遊泡湯好康 抽ipad、溫泉住宿券

2019-03-28 16:35

低污染農地工廠違法罰50萬 3個月內未改善勒令停業

2019-03-28 16:33

大陸移入麻疹案例 患者發病期搭上海飛桃園華航班機

2019-03-28 16:23
看更多

熱門文章

影／冬眠熊母子躺著也中槍 美冷血父子興奮撃血掌

2019-03-29 09:59

影／射精8秒「真男人」？ 醫師搖頭：不舉前兆

2019-03-28 18:13

超噁！ 男友疔子全紀錄 傷口如同行刑式槍決子彈傷口

2019-03-28 15:15

義大利新郎婚禮唱台語《島嶼天光》 台灣新娘驚喜灑淚

2019-03-28 17:24

來不及了好傷心…拒絕爸爸的交友邀請 他此生遺憾

2019-03-28 15:02

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39

台灣大眾運輸業首創 「一句話」用Messenger訂高鐵票

2019-03-28 10:53

每日星座運勢／雙魚貴人助職場機會 財氣順有收穫

2019-03-29 00:00

調查報導／「前瞻」斷了路…石虎族群交流斷線

2019-03-29 00:10

彭啟明：午後鋒面接近 北部轉陣雨

2019-03-29 07:39

下周油價 汽油每公升估漲0.7元、柴油降0.1元

2019-03-28 12:23

中市驚傳第2起學校群聚感染 忠明高中112人中鏢

2019-03-29 02:38

網友讚風華絕代！林心如美穿黑白塗鴉紅底鞋 和LVMH集團準太子妃撞款

2019-03-28 14:55

影／萌樣全都錄！小石虎玩媽媽尾巴被「巴」頭

2019-03-28 14:59

始源又來了！31度高溫穿風衣還是好帥

2019-03-28 12:25

4到6月 敬老卡搭北捷每滿30次可換優惠券

2019-03-28 12:12

始源「為了粉絲被罰站」 不小心亂入陳意涵訪問

2019-03-28 23:12

Grand Seiko王者再起！打造年度最富詩意的新表款

2019-03-28 17:53

影／好心被狗咬！善心女收養比特犬 手被狠咬見血

2019-03-28 12:41

【哀樂中年】蔡怡怡／我來到了有點年紀

2019-03-29 06:00

小7三檔「限量集點活動」齊發！PALLADIUM腰包、alfi真空保溫壺全都有

2019-03-28 18:03

Skytrax最新評比 桃園機場上升全球百大機場第13名

2019-03-28 19:25

政策轉彎！老車合排放標準 就不強制淘汰

2019-03-29 00:37

4月開賣！UNIQLO X Alexander Wang聯名第二彈 15款單品最低390元起

2019-03-28 15:53

甘為公司賣命卻失升職機會 老闆：你阻礙自己進步

2019-03-28 14:26

清明連假不想一路塞 新北交通懶人包看這裡

2019-03-28 16:16

大陸移入麻疹案例 患者發病期搭上海飛桃園華航班機

2019-03-28 16:23

「職人町」歐風小巴黎超仙照IG洗版 網友讚嘆屏東好美

2019-03-28 14:37

出發前三周機票最便宜 掌握訂房時機搭加購優惠再省43%

2019-03-28 11:01

高雄文青必訪「MLD台鋁」加入信義區戰國 帶來1選物店3美食進駐微風南山

2019-03-28 13:15

癮君子躲回家抽…家庭二手菸害上升

2019-03-29 00:37

被誇穿西裝好帥 始源用中文羞認「我知道」

2019-03-28 16:56

【家的形狀‧與子偕行】廿四個地方媽媽 ／愚公也不移的愛情山

2019-03-29 06:00

吃非洲豬瘟肉全身斑？ 疾管署：轉假消息最高罰百萬

2019-03-29 07:46

【我愛一個人煮-57】太陽臉／懷念的味道

2019-03-29 06:00

靜脈潰瘍恐得截肢 專家：營養均衡很重要

2019-03-28 18:18

西濱鹿港到伸港9公里抓超速 將設置區間測速

2019-03-29 10:23

好吃市集2019春季熱銷甜點 熱銷冠軍是它

2019-03-28 13:18

酷航加碼高雄天天飛 新加坡、大阪航線有優惠價

2019-03-28 16:19

愛留人間 這對夫妻同化大體老師

2019-03-28 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top