晚期癌友僅800人能受惠 4月1日免疫給付搶票決戰

2019-03-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



偶像演唱會門票、連續假期高鐵台鐵車票，可能秒殺，攸關晚期癌友生死存亡的免疫療法給付將於下周一（4月1日）上路，僅有800個名額。醫界預估，當天早上8時將上演一場搶票大作戰，不少醫師已做好準備，希望幫癌友搶到「活下去」號碼牌。

為了順利運作，疾管署署長李伯璋指出，已經要求醫療科、工程科等同事驗測調整系統，下周一當天必須提早上班，監控系統，在眾多申請表及相關附件上傳後，系統仍可穩定運作。

李伯璋要求各分局必須協助及提醒醫事機構申請使用癌症免疫新藥及登錄資料應注意事項，例如，符合給付用藥適應症的癌友僅限使用一種癌症免疫新藥，不可合併使用標靶藥物，且必須同時登錄個案先前已自費使用癌症免疫藥品治療資料。

李伯璋希望癌症免疫新藥給付新措施能夠順利上路，不過，臨床醫師看法卻沒有這麼樂觀。台灣肺癌醫學會理事長陳育民指出，癌症免疫新藥費用昂貴，理當擬定嚴格規範，但細看相關規定，卻只能以「嚴苛」來形容。

以肺癌為例，表面上可給付第一線、第二線、第三線等用藥，看似德政，嘉惠眾多晚期肺癌病友，卻定下嚴苛檢驗方式限縮醫師及病人的用藥權益，讓病友「看得到、吃不到」。

舉例來說，目前有三種治療晚期肺癌的免疫藥物，如想申請給付，癌友須先檢測生物標記，表現量超過五成，才能使用。但現在每家醫院僅有一種檢驗儀器，讓醫師綁手綁腳，無法使用其他兩種藥物。

據了解，為了搶奪市場，業者無不挖空心思，有藥廠將檢測儀器免費送給醫院，但要求院方僅能用來檢測自家藥物，不得提供另兩家檢測。有些藥廠則是私下給醫院更多的藥價差，提供誘因，讓醫院買單。

對此，健保署醫審及藥材組專委黃兆杰說，最近藥廠確實動作頻頻，但這些都屬於商業競爭，健保署很難插手管控。上路在即，現階段不可能修改給付標準，但未來每三個月就會召開一次檢討會議，邀請專家、臨床醫師提供意見，如確有不便之處，就會修改給付標準。