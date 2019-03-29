公費留考新增半導體等11學門 資訊已上線

2019-03-29 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



108年公費留考因應政策需求，列入新增「新興半導體」、「固力」、「風場運維」、「航太工程（發動機設計）」、「航太工程（飛行導控系統）」、「循環材料」、「新農業經濟」、「獸醫流行病學」、「幹細胞及再生生物學」、「分子免疫學及分子生物學」、「海洋政策」等11個學門。

教育部表示，公費留學考試共計90個應考學門，預定錄取130名，包括一般公費生100名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名及赴新南向國家公費生10名。

教育部說，今年公費留學考試預定於6月底至7月中旬公告簡章，7月26日開放線上報名，10月6日舉行筆試，11月30日及12月1日舉行面試。考試學門、研究領域、留學國家、預訂錄取名額及應考專門科目等，已公布於教育部全球資訊網（網址為www.edu.tw，點選路徑為：教育部首頁―認證檢定及留考―公費留學與各項獎學金―公費留學考試）。

教育部表示，自105年起公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，仍維持可選擇攻讀碩士或博士學位。

另為推動「新南向政策」，培育我國熟稔該地區的高階人才，自106年起新增「赴新南向國家公費生」名額10名，可攻讀碩士或博士學位，108年選考包括「文史哲」、「政治（含區域研究）」、「藝術」、「文化資產」、「法律」、「社會科學」、「心理與認知」、「管理與經濟」、「建築、規劃與設計」、「數理化」及「農林漁牧」等11學群計25個學門，培育我新南向人才今年以選赴印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南等6國為目標。