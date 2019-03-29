想了解紙鈔錢幣的「前世今生」 快去郵政博物館

2019-03-29 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中華郵政公司為讓民眾瞭解我國錢幣悠久的歷史淵源及領略深厚的文化內涵，並一窺現代鈔幣印製之堂奧，於4月3日至6月23日在郵政博物館舉辦「錢世金生－鈔幣暨郵票特展」。

錢幣演變是國家經濟、文化發展的縮影，在遠古人類初形成社會時，採以物易物方式換取所需物資。我國錢幣由貝幣開始，逐漸演變出金屬製錢幣，初期的金屬錢幣型態多樣，秦朝統一貨幣，半兩錢通行全國，至漢武帝改行五銖錢，此後外圓內方的錢幣構成錢幣形制的基礎。隨著商業發展，易於攜帶的紙幣誕生，更發展出塑膠貨幣及電子貨幣等交易媒介。

中華郵政表示，這次特展展品豐富多元，含括錢幣郵票、國內外鈔幣郵票及各館（廠）典藏的歷代古錢幣、流通幣、紀念幣章、雕刻工具、造幣圖說與精緻微雕藝品等。另設有互動區，邀民眾動手拓印古錢與泥塑錢幣，並透過郵票轉一轉、看一看、摸一摸等體驗活動，瞭解防偽辨識技巧。