網美時代 可樂果推出女孩專屬「girl’s可樂果」

2019-03-29 11:02 文／ 何敏惠



休閒零食搖身一變成網美

圖／聯華食品 提供 分享 facebook

聯華食品旗下品牌可樂果，自民國60年上市以來，在台熱銷超過40年，現看好休閒食品女性消費力，首度推出為少女專屬打造的女生系「girl’s可樂果」來搶攻年輕女孩市場。

聯華食品表示：「根據內部調查資料，一直以來可樂果的消費族群以男性比例較高，主因可樂果以往較以蒜味、起司、九層塔…等重口味為主，而在2018年嘗試推出粉紅色包裝的檸檬玫瑰鹽清爽口味，原本擔心消費者不能接受，想不到市場反應熱烈，反而開拓了另一片女性市場」。

身為台灣休閒食品不敗地位的可樂果指出，年輕女性消費者喜愛嘗鮮與偏好清爽口味的特點，故要如何在競爭激烈的市場贏得她們的青睞，除了擄獲少女的味蕾外更要滿足少女們想搖身一變成「網美」的心情。

聯華食品研發團隊繼去年的「檸檬玫瑰鹽」獲得市場好評後，今年更是推出專為女性消費者設計的「初戀莓果」，跳脫傳統可樂果蒜香的特色，主打清爽簡單的調味，利用微酸帶甜混搭的特殊口味，就是要打動喜歡清爽的女性族群。

在IG等社群媒體當道的現在，零食除了好吃之外，更要好看、好拍！可樂果「檸檬玫瑰鹽」的粉色包裝，先前已經收割了一波少女心，此次新推出的「初戀莓果」包裝延續了此概念，帝芬妮藍的夢幻包裝，女孩們怎能不尖叫，勢必再次引起起一波IG打卡新風潮，為女孩們帶來好吃、好看、好拍的零食新歡。

圖／聯華食品 提供 分享 facebook

為慶祝女孩專屬可樂果系列上市，限時推出「girl’s可樂果 圈粉派對」抽獎活動，即日起至2019年5月31日止，凡於通路購買兩包可樂果產品(其中需包含可樂果檸檬玫瑰鹽或初戀莓果口味任一包)，即可登錄發票參加抽獎，有機會抽中GOGORO電動機車(市價83,800元/台)、Apple Watch(市價13,900元/支)及JO MALONE紅玫瑰香水(市價2,450元/支)和可樂果新品等大獎！