台鐵兒童Q版便當只賣10天 營養均衡又不失招牌味

2019-03-29 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



為慶祝兒童節，台鐵為小朋友設計一款期間限定的Q版便當，去骨的軟嫩滷排骨、章魚造型的香腸、紅蘿蔔蒸蛋等，以營養均衡又富台鐵招牌口味為最大賣點。即日起至4月7日在台北車站的便當的第一、二號店開賣，每份80元，限量250份。

4年前台鐵也曾推出多款兒童的動物造型便當，內有炸物、動物造型魚板等迎合小孩口味的主配菜。台鐵表示，今年的Q版便當強調不用加工食品，酸甜開胃的薑黃蘿蔔片也是台鐵餐廳自行醃製。滷排骨看似只多了去骨的一道工，其實烹煮時要維持排骨的平整十分費工。除了兩種季節蔬菜，還把不少小朋友比較抗拒的紅蘿蔔絲加進軟軟的蒸蛋，希望他們在享受美味的同時，也能把營養吃進肚。並搭配一等良質白米煮成的噴香白飯。

台鐵表示，兒童節Q版便當外包裝特別設計可愛的插圖，小朋友吃完便當後可以在上面畫畫，或是與爸媽一起找一找剛才吃了哪些營養。特製便當只在今年3月29日（周五）至4月7日（周日）十天，上午11時於台北站的台鐵便當販賣台販售，凡購買1個兒童節特式便當即贈送可愛明信片1張，4月4日兒童節當天額外加送果汁1瓶，數量有限，送完為止。