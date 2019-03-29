影╱16億元升級探索夢號首航基隆 美人魚夢幻船身曝光

2019-03-29 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



斥資16億元升級翻新的「探索夢號」，下水後今天首站航向基隆，夢幻般的船身彩繪曝光，「以夢為馬」以絢麗夢幻的彩繪訴說美人魚的故事。記者游明煌／攝影 分享 facebook 雲頂郵輪集團專為亞洲市場設立的高端品牌星夢郵輪首度登台，斥資16億元升級翻新的「探索夢號」，下水後今天首站航向基隆，夢幻般的船身彩繪曝光，「以夢為馬」以絢麗夢幻的彩繪訴說美人魚的故事。今天上午10時，探索夢號緩緩抵達基隆港東二碼頭，有噴水儀式相迎，也吸引不少民眾觀看，中午12時在船上舉行首航儀式。

星夢郵輪在2019年擴增為擁有三大郵輪的船隊，旗下包括雲頂夢號、世界夢號及探索夢號。探索夢號原身是處女星號，斥資16億台幣重塑升級後新加入星夢郵輪船隊。探索夢號今天上午來台，並以基隆為母港首航，此外，世界夢號也將在今年夏天首度來台，兩艘郵輪限量航次，將帶給台灣旅客新的郵輪體驗。

探索夢號船身由旅居紐約的中國藉藝術家久里設計，命名「以夢為馬」，沿用星夢郵輪的美人魚主題，並以絢麗夢幻的彩繪訴說美人魚的故事，邀請旅客與美人魚一同踏上啟迪夢想的旅程。久里以接近印象派的藝術風格所設計的船身彩繪筆觸柔和，令人彷彿瞬間進入了童話世界，也加入了神話角色威武的獨角獸。

全新的船身彩繪講述了一個關於美人魚的動人童話故事，生活在深海的美人魚渴望躍出海面，觸摸陽光照耀下的全新世界，在偉大的海洋之神獨角獸的幫助下，她終於能夠實現探索新世界和體驗異國文化的夢想，並把大千世界與浩瀚大海連繫在一起。

增設的「The Palace皇宮」貴賓專屬區域，為入住超過 40間「The Palace皇宮」套房的亞洲高端旅客提供尊貴的歐式管家服務。其他一系列全新或升級後的船上設施，包括刺激好玩的VR探索館、擁有壯闊海景的棕櫚閣、全新裝修及設備先進的星座劇院等星夢獨有的娛樂及休閑設施，中庭亦有全新面貌。

餐飲方面，由澳洲三帽名廚馬克•貝斯特主理的「海鮮燒烤餐廳」、「義大利披薩餐廳」及「海馬日本料理、壽司及鐵板燒」等，為旅客帶來與眾不同的海上美食體驗。

探索夢號下水後首站航向基隆，提供限量3航次的服務，分別於3月29日、3月31日及4月3日前往日本那霸、鹿兒島等地，讓台灣旅客搶先感受探索夢號的升級設施。