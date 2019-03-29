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彭啟明：午後鋒面接近 北部轉陣雨

2019-03-29 07:39聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局說，今天受鋒面通過影響，中部以北及東北部將轉為有短暫陣雨的天氣。本報資...
中央氣象局說，今天受鋒面通過影響，中部以北及東北部將轉為有短暫陣雨的天氣。本報資料照片
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天氣風險管理公司總經理彭啟明說，今天白天還很晴朗，但下半天開始北部雲量增多，溫度會和昨天同時期相比下降2至3度，迎風面漸轉陰偶有陣雨。他指出，今天晚上中部以北降雨可能較明顯，明天中南部雲量也會增多。

彭啟明在臉書表示，今天北部白天高溫約25-27度，和昨天32度相比、會有些落差，晚歸朋友記得要帶件薄外套；中南部高溫約29-31度，改變幅度不大。他指出，今晨鋒面就在台灣北部海面上，逐步往南，白天還很晴朗，預期中午前後，鋒面前緣雲系就會接近北台灣，下半天開始天氣會轉變。

他指出，這波鋒面的水氣不多，中部以北及東北部、東半部有偶陣雨，雨量較明顯可能是今天晚上，迎風面也有較連續的地形雨勢，其他地方多是偶陣雨。周六改為東北風的天氣類型，有些短暫空檔，多數是雲量較多。

彭啟明表示，下周日另一波雲系東移南下，預期下半天也會有明顯降雨，隨後東北風增強，溫度下滑，下周日、一要留意溫度稍降，北台灣低溫預期會降到15-16度，比今天的低溫降了4、5度。

他說，下周一水氣稍微減少，下周二開始回溫。至於清明連假的天氣，彭啟明說，目前預估可能有波鋒面接近，但強度和滯留時間仍然有變動空間，北部可能有機會轉為「清明時節雨紛紛」的天氣型態。

中央氣象局說，今天受鋒面通過影響，中部以北及東北部將轉為有短暫陣雨的天氣，而花蓮、台東及南部山區也會有局部短暫陣雨，白天雨區範圍主要偏向於北台灣，降雨還不會太多，晚上之後中部以北及東北部降雨機率將明顯提高，雨勢轉趨明顯，提醒晚歸的朋友出門記得攜帶雨具；溫度方面，由於東北季風稍增強，北台灣將有轉涼的感覺，白天高溫約24、25度，而中南部及東半部較不受影響，高溫仍有27至30度。

彭啟明

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