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8千萬封寫給歐巴馬的信 打造最「接地氣」的總統

2019-03-29 03:55聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

在這個不寫信的網路時代，你能想像，每天都有上萬封信寄到白宮，而總統也願意每天抽出十封信閱讀、回信?

在美國前總統歐巴馬執政的八年，白宮每天都會收到上萬封民眾來信；八年來，每天晚上，歐巴馬總統都會讀十封由「總統通訊辦公室」（OPC）成員選出的國民來信。他是首位堅持每天讀信回信、並為此建立明確機制的美國總統。

新書「親愛的歐巴馬總統」，收錄上百封美國人民與歐巴馬的通信，展現了歐巴馬執政時期的政策、影響，以及常民百態。2020總統大選即將到來，本書可以給想「接地氣」的參選人全新的思考與啟示。

歐巴馬自參議員時期就常收到選民的陳情信，因此固定閱讀人民信件的念頭開始萌芽。他的得力助手彼特．勞斯了解，這已經不是個寫信的時代了，若有人還願意坐下來、認認真真的寫信給你，那你就應該嚴肅以對。

於是彼得設置了「總統通訊辦公室」（OPC）。OPC總共有50名職員、36名實習生和300多位輪值志工，這群白宮裡的「小人物」每天閱讀從美國各地寄來的一萬多封信，加上無數電子郵件和社群留言，並從中挑出十封讓日理萬機的歐巴馬過目。這就是著名的「每日十信」計畫。八年來，OPC收到8千萬封寫給歐巴馬的信，宛如8千萬頁國家日記。

一名孩子寄來她畫的貓；一名母親寄來她青少年孩子的成績單，告訴歐巴馬：「全科都拿到了A，棒極了，對嗎，總統先生？」一名女孩不希望她媽媽被遣返，拜託總統可不可以幫幫她？一名男人終於向妻子承認他是同性戀者，他想要告訴總統這件事。一對女同性戀伴侶剛結婚，寫信感謝歐巴馬。一名囚犯承認自己販賣古柯鹼，但他希望總統知道他並不是個沒有希望的人：「我有夢想，總統先生，大夢想。」

有失業的老師，因為歐巴馬回覆她「我在為你加油。」重拾生活的勇氣；有女兒自殺的父母，因為看到歐巴馬親筆寫下了女兒的名字，相信在那短暫的幾秒，自己的寶貝曾活在總統心中；有共和黨的支持者，為了挽救一名移民的生命，決定放下堅持寫信給總統，總統最後並沒有辜負他的期待。

歐巴馬表示，「每天讀信能讓我記得，擔任總統時重要的不是我自己。重要的不是華府的政治算計，不是政治分數。重要的應該是外面正努力生活的人民，他們有的正在尋求幫助，有的則很生氣我把事情搞砸了……」

新書「親愛的歐巴馬總統」，收錄上百封美國人民與歐巴馬的通信。圖/野人文化提供
新書「親愛的歐巴馬總統」，收錄上百封美國人民與歐巴馬的通信。圖/野人文化提供
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歐巴馬白宮同性戀

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