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中市驚傳第2起學校群聚感染 忠明高中112人中鏢

2019-03-29 02:38聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市本學期，繼115名參與畢旅的豐原高中學生有多人證實感染諾羅病毒後，昨天驚傳第2起學校群聚感染事件。台中市忠明高中陸續有112名一、二年級學生從前天下午開始，出現嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀就醫，經校方緊急通報衛生局，衛生局昨天派員前往採集檢體與學校午餐檢體，並進行發病學生人體檢體採集。衛生局說明，不排除疑似食物中毒或病毒群聚感染的可能性，已啟動調查，預計結果在一周後出爐。

台中市教育局指出，112名身體不適學生昨天已請假就醫，無人住院。

台中市衛生局說明，這次發病的忠明高中學生分散在高中一年級與二年級，並非集中在某幾班，屬於分散式發病，與目前流行的諾羅等病毒群聚感染狀況比較不相同，但因為仍屬於腸胃型症狀，該局已經會同食品藥物安全處稽查人員一同前往學校進行環境與人體採檢作業，預計一周後檢驗報告出爐，檢驗報告出來前「不排除疑似食物中毒或病毒群聚感染的可能性。」

台中市衛生局指出，衛生局要求該校即日起每天監測各班師生健康狀況，每日進行全校消毒，使用稀釋漂白水消毒教室、廁所、水龍頭等，早上及下午各一次，並將持續追蹤學校發病及個案就醫情形。

台中市衛生局呼籲，民眾應做好個人衛生問題，勤洗手，烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食...
台中市衛生局呼籲，民眾應做好個人衛生問題，勤洗手，烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存。圖／台中市衛生局提供
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台中市衛生局呼籲，民眾應做好個人衛生問題，勤洗手，烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食...
台中市衛生局呼籲，民眾應做好個人衛生問題，勤洗手，烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存。圖／台中市衛生局提供
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台中市中毒諾羅病毒

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