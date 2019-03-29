打擊假新聞靠這招！LINE第2季將推「謠言查證」功能

2019-03-29 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在台擁有2,100萬用戶的LINE已成為目前台灣民眾每天接收各種訊息的重要管道之一，面對資訊氾濫的網路時代，「假訊息」帶來的各種社會成本已成為需要即刻被關注的議題。LINE在「LINE CONVERGE 2019春季記者會」中宣布將於今年第2季推出「LINE謠言查證」官方帳號，未來用戶只要收到有疑慮的內容，都能立即透過簡單的「轉傳」步驟要求查證。

透過「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站，用戶將可以直接提報可疑訊息，運用聊天機器人後台的各大查核機構進行查核並回報，首波將與「台灣事實查核中心」、「Cofacts真的假的」、「MyGoPen」與「蘭姆酒吐司」4家查核機構合作。查核後除了會將結果直接回覆在聊天室，也會在官方網站上將「查核中／查證完畢」訊息列表；LINE TODAY也會新增「謠言破解」專區，連結行政院即時新聞澄清平台的內容，第一時間澄清所有國安、民生、災防等重大訊息。