親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
石虎瀕絕不歸路
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

打擊假新聞靠這招！LINE第2季將推「謠言查證」功能

2019-03-29 00:08聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

在台擁有2,100萬用戶的LINE已成為目前台灣民眾每天接收各種訊息的重要管道之一，面對資訊氾濫的網路時代，「假訊息」帶來的各種社會成本已成為需要即刻被關注的議題。LINE在「LINE CONVERGE 2019春季記者會」中宣布將於今年第2季推出「LINE謠言查證」官方帳號，未來用戶只要收到有疑慮的內容，都能立即透過簡單的「轉傳」步驟要求查證。

透過「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站，用戶將可以直接提報可疑訊息，運用聊天機器人後台的各大查核機構進行查核並回報，首波將與「台灣事實查核中心」、「Cofacts真的假的」、「MyGoPen」與「蘭姆酒吐司」4家查核機構合作。查核後除了會將結果直接回覆在聊天室，也會在官方網站上將「查核中／查證完畢」訊息列表；LINE TODAY也會新增「謠言破解」專區，連結行政院即時新聞澄清平台的內容，第一時間澄清所有國安、民生、災防等重大訊息。

而為了從根本提升閱聽眾的識讀與思辨能力，讓大家對假新聞訊息更有警覺心，LINE也將開始舉辦線上推廣活動，線下還會舉辦教師教學研習營，以種子概念散播正確訊息判斷準則，強化媒體識讀能力，讓學生成為打擊假訊息與錯誤訊息的第一道有效防線。

（由左至右）LINE台灣董事總經理陳立人、立法院院長蘇嘉全、行政院副院長陳其邁共...
（由左至右）LINE台灣董事總經理陳立人、立法院院長蘇嘉全、行政院副院長陳其邁共同宣佈啟動「LINE數位當責計劃」。圖／LINE提供
分享

LINE行政院假新聞

相關新聞

醫策會醫療品質認證 北醫體系各獲認證

2019-03-28 18:51

Skytrax最新評比 桃園機場上升全球百大機場第13名

2019-03-28 19:25

自助洗車見「神水」網笑保平安！其實真正作用是...

2019-03-28 18:17

鼓勵提前掃墓 連假前週末國道收費打7折

2019-03-28 10:27

伸手援助失家兒 光良：助人值得快樂

2019-03-28 20:49

靜脈潰瘍恐得截肢 專家：營養均衡很重要

2019-03-28 18:18

影／射精8秒「真男人」？ 醫師搖頭：不舉前兆

2019-03-28 18:13

影／原廠藥陸續退出台灣 醫師憂：砍藥價後品質不變？

2019-03-28 18:09

居住高污染城市 易患精神疾病

2019-03-28 17:23

飲食習慣不健康 近四成小學生便秘

2019-03-28 17:21

輔具科技化 湯匙也能防震防抖

2019-03-28 17:12

青少年自殺頻傳 專家：不慣被拒絕

2019-03-28 17:00

樂齡族北台灣春遊泡湯好康 抽ipad、溫泉住宿券

2019-03-28 16:35

低污染農地工廠違法罰50萬 3個月內未改善勒令停業

2019-03-28 16:33

大陸移入麻疹案例 患者發病期搭上海飛桃園華航班機

2019-03-28 16:23

愛留人間 這對夫妻同化大體老師

2019-03-28 16:18

想看慢性病 可先看醫療院所有沒有這個標章

2019-03-28 16:17

愛喝糖飲少吃蔬果 調查：近4成學童沒天天排便

2019-03-28 16:17

2019紅點設計得獎作品搶先看！這些巧思讓人看了「好生火」

2019-03-28 15:20

分泌物多、下肢水腫、孕吐 孕期常見3大問題解方在此

2019-03-28 14:55

憂鬱症糖友40年老菸槍都在這 國泰十年成果醫策會肯定

2019-03-28 14:54

百貨拚業績 提前推母親節特惠

2019-03-28 14:54

吃全穀物讓你減肥贏在起跑點？

2019-03-28 14:43

掃墓食品抽驗 豆腐、春捲皮有防腐劑

2019-03-28 14:28

臉書Messenger可訂高鐵票 用說的也能通

2019-03-28 14:25

癮君子換地方抽？ 台灣家庭二手菸攀升

2019-03-28 14:24

苦岺代言戀愛城市 宜蘭民宿Long Stay住4夜只要9990

2019-03-28 13:41

下周油價 汽油每公升估漲0.7元、柴油降0.1元

2019-03-28 12:23

吸菸者轉移陣地 室外、家庭二手菸暴露率提升

2019-03-28 12:21

品質認證授證 六間醫院10年有成

2019-03-28 12:18

4到6月 敬老卡搭北捷每滿30次可換優惠券

2019-03-28 12:12

權威期刊出版社曾暢談賺錢之道 其實早被抵制

2019-03-28 11:59

朱立倫參觀吉卜力 擁抱大龍貓

2019-03-28 11:47

適當接受化學物質不過量 多運動促體內排泄

2019-03-28 11:34

台灣最速男、消防小隊長 獲救國團青年獎章

2019-03-28 11:30

紙本書難取代 研究指父母陪幼兒讀電子書互動更少且易分心

2019-03-28 11:29

影／高鐵「Messenger智慧購票」服務上線

2019-03-28 11:25

細菌感染致鼻背塌陷 肋軟骨重建鼻使熟女恢復信心

2019-03-28 11:08

影／只是去除鼻頭粉刺 她的鼻子竟被細菌吃到塌

2019-03-28 11:05
看更多

熱門文章

米其林接地氣！「庶民版 」這2家切仔麵 沒吃過就遜了

2019-03-28 10:00

等級越高越旺財？12生肖的天生財富命揭曉

2019-03-28 09:24

出發前三周機票最便宜 掌握訂房時機搭加購優惠再省43%

2019-03-28 11:01

別踩雷！12星座的「超級引爆點」金牛憋到爆發 牡羊恨吃裡扒外

2019-03-28 09:37

超噁！ 男友疔子全紀錄 傷口如同行刑式槍決子彈傷口

2019-03-28 15:15

來不及了好傷心…拒絕爸爸的交友邀請 他此生遺憾

2019-03-28 15:02

兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39

義大利新郎婚禮唱台語《島嶼天光》 台灣新娘驚喜灑淚

2019-03-28 17:24

台灣大眾運輸業首創 「一句話」用Messenger訂高鐵票

2019-03-28 10:53

今也熱到30度 吳德榮：明下午北部轉濕涼

2019-03-28 07:31

影／射精8秒「真男人」？ 醫師搖頭：不舉前兆

2019-03-28 18:13

身旁有甩不掉的「鬼針草男」嗎？只會狂傳賴、不讀不回反而會激怒他

2019-03-28 00:49

下周油價 汽油每公升估漲0.7元、柴油降0.1元

2019-03-28 12:23

藥食同源 中醫師介紹兩道菜讓你不發胖

2019-03-28 07:24

【家的形狀‧與子偕行】王誠之／少年同學夫妻老

2019-03-28 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／超過三個就輕鬆了

2019-03-28 06:00

這些星巴克杯杯太可愛！台灣版的環保隨行杯只賣一天，黑熊、石虎都來了

2019-03-28 11:32

【心情點滴】夏客／異鄉人

2019-03-28 06:00

始源又來了！31度高溫穿風衣還是好帥

2019-03-28 12:25

4到6月 敬老卡搭北捷每滿30次可換優惠券

2019-03-28 12:12

不會被愛沖昏頭！友情第一感情第二的生肖

2019-03-28 09:12

台灣高鐵訂票再進化 臉書「Messenger智慧購票」上線

2019-03-28 10:41

給你一根蠟燭、一盒圖釘跟火柴，如何把蠟燭固定在牆上？心理學博士從答案發現：幸運者的共同點

2019-03-28 09:32

影／萌樣全都錄！小石虎玩媽媽尾巴被「巴」頭

2019-03-28 14:59

Grand Seiko王者再起！打造年度最富詩意的新表款

2019-03-28 17:53

甘為公司賣命卻失升職機會 老闆：你阻礙自己進步

2019-03-28 14:26

影／好心被狗咬！善心女收養比特犬 手被狠咬見血

2019-03-28 12:41

小7三檔「限量集點活動」齊發！PALLADIUM腰包、alfi真空保溫壺全都有

2019-03-28 18:03

苗29線石虎路殺熱點成示範區 2個月內改善警告設施

2019-03-28 10:59

高雄文青必訪「MLD台鋁」加入信義區戰國 帶來1選物店3美食進駐微風南山

2019-03-28 13:15

被誇穿西裝好帥 始源用中文羞認「我知道」

2019-03-28 16:56

大陸移入麻疹案例 患者發病期搭上海飛桃園華航班機

2019-03-28 16:23

清明連假不想一路塞 新北交通懶人包看這裡

2019-03-28 16:16

河智苑超脫仙氣 趙濤高雅 都靠孔雀畫龍點睛

2019-03-28 11:29

網友讚風華絕代！林心如美穿黑白塗鴉紅底鞋 和LVMH集團準太子妃撞款

2019-03-28 14:55

4月開賣！UNIQLO X Alexander Wang聯名第二彈 15款單品最低390元起

2019-03-28 15:53

靜脈潰瘍恐得截肢 專家：營養均衡很重要

2019-03-28 18:18

好吃市集2019春季熱銷甜點 熱銷冠軍是它

2019-03-28 13:18

有睪丸但外表像女人 新陰道重建手術找回人生

2019-03-28 11:04

健康主題館／豆漿當水喝又吃補品 子宮肌瘤纏身

2019-03-28 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top