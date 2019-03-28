醫策會醫療品質認證 北醫體系各獲認證

2019-03-28 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會今舉辦「品質認證授證典禮」，總計頒發37項認證給合格醫療機構，分別有急性冠心症疾病照護品質、疾病照顧品質、健檢品質、美容醫學品質等，同時也頒發「10年有成、追求卓越獎」給國泰、亞東、雙和、振興、高醫及奇美等6家機構，鼓勵醫院10年來堅持的醫療品質。

獲得急性冠心症疾病照護品質認證的台北醫學大學附設醫院，於106年成立「急性冠心症團隊」，台北醫學大學附設醫院急性冠心症團隊召集人、副院長施俊明表示，團隊採24小時全天候待命，患者一旦確診，團隊將立即啟動，並在最短時間內協助患者，另也同步對患者量身打造醫囑、照顧計畫。

也因為透過全面性的照顧提升，也讓患者用藥帶藥率，即醫療團隊遵從指引急性冠心症用藥的比率，從原本的85%成長至96%，而急性冠心症最常見的危險因子「吸菸」，也幫助患者6個月戒菸率從45%進步至69%。