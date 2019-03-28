伸手援助失家兒 光良：助人值得快樂

2019-03-28 20:49 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



CCSA秘書長洪錦芳表示，自民國102年至107年，一共輔導超過900名失家兒童學習自立。（photo by網路截圖） 分享 facebook 「當你發現自己有能力幫助別人，是件非常值得快樂的事。」藝人光良28日受邀擔任「失家兒」自立服務代言人，他表示，當他幫助別人越多，自己的收穫就越多。中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）榮譽理事長雷倩也指出，今年協會提出「15自立，30而立」，積極為失家兒童輔導人生出路，而「這不是一時的，是要到孩子們成家立業。」

基本需求最重要

雷倩說，協會不只要幫助失家兒童當下面臨的問題，更會幫到他們談戀愛，甚至結婚生子。她也指出，台灣社會常將問題過度簡化，真正的良方應該是重建幸福且具有充分職能的家庭，希望這些失家兒童，將來成為好爸爸、好媽媽。

CCSA秘書長洪錦芳表示，自民國102年至107年，一共輔導超過900名失家兒童學習自立，每人平均輔導2年，提供就學及就業輔導、心理諮商及經濟補助，預計投入金額近新台幣2400萬元。她指出補助金額中「生活費」及「學費」占比最高，顯見基本生活與教育，仍是失家兒童的主要需求。

低潮中保持希望

「當你發現自己有能力幫助別人，這是件值得快樂的事。」擔任代言人的光良說，他自認對於公益的關注不落人後，當他發現有人需要幫助，而他也有能力伸出援手時，他覺得就是值得快樂的事情。他也發現，當自己幫助的越多，得到的心理回饋和收穫就越多。

曾接受輔導的曹傑（化名）表示，他在父母雙亡之後，接受社工及協會輔導，並提供經濟協助及心理諮商，他也透過讀書、運動等休閒方式，最終成功走出低潮。「感謝自己的不服輸」，他笑說，人跌倒了可以扶，樹長歪了可以雕，「只要心中的希望沒有熄滅，人生都有機會。」

藝人光良於28日出席「伸援手，助失家兒」記者會，並受邀擔任代言人。（photo by 施養正/台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】