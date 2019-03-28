靜脈潰瘍恐得截肢 專家：營養均衡很重要

2019-03-28 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



「醫師啊，我一個鄰居的腳也跟我一樣啦！ 去大醫院看居然腳剁掉了，嚇死我了！」70歲阿珠姨腳因靜脈曲張未好好治療，衍生成嚴重潰瘍，就醫時還說許多左鄰右舍鄰居都有類似困擾。「我不要被剁腳，沒腳我去死死耶卡好啦！」

開業醫師李相台表示，雙腳如有青青綠綠彎曲變形的血管，不去管它，形成靜脈血管變形擴張後，會因血液循環不良，使腿部的組織氧氣養分供給能力變差，腿部周圍組織因代謝不良以及養分供給的問題由內至外逐漸壞死。若未治療若將續惡化，會發展成難以痊癒的靜脈潰瘍。

李相台表示，罹患靜脈曲張的患者隨年紀增長，常因營養不均衡及老化原因，造成的消化功能低下、營養吸收不好，這些原因都會讓潰瘍傷口難以癒合，嚴重的換者就是得截肢，因此及早治療靜脈曲張，是刻不容緩的健康課題。

對於靜脈曲張引起腿部潰瘍的患者，李相台建議，除要及早治療靜脈曲張問題，更要徹底了解身體目前營養狀況。阿珠姨接受檢查後，果然發現不只有靜脈曲張問題，還有血糖胰島素代謝異常，還有胺基酸失衡等問題，使得糖分營養不易進到細胞裡被利用，又缺乏胺基酸的修護，惡性循環的結果讓潰瘍久久不癒。

治療方面，李相台說，在靜脈曲張雷射顯微治療前，先建議營養調養2周，之後再進行雷射顯微靜脈曲張手術，術後更要注意營養調養及照護。最後阿珠姨不但沒有被「剁腳」，治療後腿部傷口癒合，血糖胰島素也恢復到正常值，整個人有精神了，阿珠姨終於又能回到她的每日農場種花種菜、愉快的去鄰居家串門子聊天了。