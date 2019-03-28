影／射精8秒「真男人」？ 醫師搖頭：不舉前兆

2019-03-28 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一名40歲出頭的期貨達人，約莫20多歲起就長期熬夜盯盤，1秒鐘幾千萬元上下，不但精神壓力極大，且長期久坐又憋尿，日前排尿不順加上會陰部疼痛，性愛射精還成了空包彈，甚至開始不舉，趕緊就醫。該患者自稱以往射精能維持8到10秒，堪稱「台灣真男人」，醫師卻直搖頭，回說「你覺得很高興，我聽了很擔心」，因男性正常射精僅1到3秒，射精時間太長是因骨盆底肌肉痙攣，才導致間斷性射精，更是不舉前兆。

收治患者的書田診所泌尿科主任醫師杜元博表示，該男性玩期貨20年，長期日夜顛倒，且壓力大到不敢離開座位上廁所，直到出現會陰、下背與骨盆痠痛，看骨科卻找不出原因，之後發生排尿不順，有時要等5到10分鐘才尿得出來；更慘的是，過去總是自豪性愛時射精能持續8到10秒的他，如今卻成「空包彈」，甚至開始不舉。

杜元博說，射精分為3階段，最初副睪丸與射精管把精液送到後尿道，之後除精囊與後尿道收縮，通過外括約肌把精液往前送，最後球狀尿道繼續收縮，把精液送到尿道口射出，整個過程僅1到3秒，量約3到5c.c.；該男就是因壓力大又久坐憋尿，外括約肌痙攣，導致間斷性射精，長久下來恐致不舉。

杜元博表示，類似的骨盆底功能異常還常發生在瘋跑馬拉松、騎單車者。有患者為改善排尿不順開始跑馬，卻因骨盆底肌肉僵硬，出現排尿卡卡症狀；還有自行車國手為比賽加強訓練，某一次訓練後竟要等10分鐘才尿得出來，是因長時間坐騎壓迫骨盆底過約肌導致，長期未改善恐致排便或排尿不順、男性性功能障礙甚至癌變。

在治療方面，杜元博強調最重要的是行為治療，建議每隔2至3小時要解尿，讓逼尿肌不要過度伸張；男性解尿姿勢則要雙腳踩穩腳指抓地，膝蓋微彎放鬆，坐姿解尿則坐馬桶一半處，膝蓋平行或略高於骨盆腔，都有助骨盆底肌肉放鬆。

若行為治療未改善，杜元博說，可採磁波椅復健治療、電刺激等物理復健，服用肌肉鬆弛劑、血液循環藥物、抗攝護腺肥大藥物等藥物，或注射肉毒桿菌以及手術，與骨盆底肌肉訓練等。