清潔消毒4關卡 租借輔具免除衛生疑慮

2019-03-28 20:32 中央社 台北28日電



第一社會福利基金會25年前，率先開辦提供輔具租借服務的第一輔具中心，因原本空間太小，為了讓輔具清潔消毒更徹底，讓民眾安心租用，最近搬到南港重陽路工業區，今天開幕。

第一社福基金會執行長賴美智說，目前台灣65歲以上高齡人口約有346萬多人，約占全國人口的14.7%，多年來，第一社會福利基金會了解民眾對於輔具租借的迫切需要，但也發現台灣仍有不少民眾對於輔具的衛生有疑慮。

賴美智說，為了讓輔具的清潔消毒流程更確實，提高民眾對於回收輔具再利用的信任度，基金會特地到以色列、日本等國家考察取經，再加以改進原本的清消流程，現在第一輔具中心的清潔消毒流程非常完善，甚至連來參觀的日本輔具廠商都讚嘆不已。

第一輔具中心今天也示範輔具清潔消毒流程的4個關卡，第1關是在收回的輔具上噴灑次氯酸先進行初步的消毒；第2關利用洗劑次氯酸和高壓清洗輔具；第3關則進入烘乾室使用高溫殺菌及乾燥作業；第4關使用臭氧及照射紫外線進行最後的消毒殺菌。

清洗消毒4個關卡結束後，第一輔具中心會貼上清潔消毒完成的認證貼紙，將輔具包裝後，再送到租借民眾的手中。若輔具需要暫時放在儲藏室，儲藏室內也會定時開啟殺菌作業，維護輔具的衛生。

賴美智說，輔具租借對於只有短期需求的民眾來說，不只節省金錢，更可獲得多元的選擇，因為輔具租賃中心的輔具種類樣式比較多，還提供一些比較特殊的輔具租借，如：高背輪椅、爬梯機和幫忙移動使用者的移行機具，這些輔具不但價高，市面上也少見。民眾如對於租賃的輔具不滿意，還可更換不用重新購買。

另若有復健和輔具使用教導的需求，第一輔具中心也有治療師可提供諮詢、評估，或視需求到府衛教服務，提高輔具使用的正確度和意願，對於有長期輔具需求的民眾來說，可以先透過租借輔具來尋找適合自己的輔具後再購買。