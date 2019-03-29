母親節要送什麼呢？中獎率最高福袋降臨 讓你不再煩惱母親節禮物

2019-03-29 09:52 文／ 米拉多科技供稿



揪揪抽福袋活動，邀請網紅反骨男孩(WACKYBOYS)的酷炫代言 圖／米拉多科技 提供 分享 facebook

過年期間，有沒有買彩劵或刮刮樂試手氣呢？很多人會選擇中獎率百分百，或是高額獎金的，例如「2000萬紅包」等。當中吸引大家掏錢的不外乎是高中獎率，或是高金額的獎項，讓大家期待能花點小錢、以小博大。

現在有業者趁著即將到來的母親節檔期，推出一個號稱中獎率最高的福袋 —「揪揪抽福袋」！由知名網紅反骨男孩(WACKYBOYS)中的酷炫代言，限量一萬份，其中引人注目的最大特獎就是：Benz的最新改版A180，市價約158萬元。業者為了證明不是詐騙，特地把買車的契約公開，告訴消費者不怕你來抽，就怕你不來抽！

Benz A180改版，市價約158萬元 圖／米拉多科技 提供 分享 facebook

除此之外，首獎是星夢郵輪世界號四天三夜自由行，這可是比麗星郵輪還大，尤其船上更有諸多遊樂設施，完全是個放鬆的好假期。只要一人中獎就可以兩人同行，實在是太划算啦！除此之外還有其他獎項，如：PHILIPS 34吋 曲面電競螢幕、SHARP夏普空氣清淨機、Gtech無線除蟎手持吸塵器等，可以說是好禮滿滿，讓消費者歡度母親節！

星夢郵輪世界號 圖／米拉多科技 提供 分享 facebook

而福袋的價格也非常親民，只要一張小朋友有找！大獎有賓士A180一名 、星夢郵輪一名，加上其餘26個獎項，以發行一萬份來說，大約只要357個福袋就會抽中一個大獎，真是非常高的中獎機率！而且業者不限制購買件數，所以買越多中獎機會越大！趕快來買抽中大獎開賓士帶媽媽兜風去。

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除了大獎之外，這還是史上最高中獎率的福袋！因為抽一次不夠，你有沒有抽過第二次？業者開發全新玩法，一個福袋可以抽兩次獎，不只大獎要讓你抽，連小獎也要抽，而且小獎還有10%的中獎率，就是要讓消費者把獎品帶回家！

根據業者表示，每個福袋本身就會有價值1000元以上的知名日韓零食，當成功購買後會獲得第一階段的抽獎，馬上就可以知道有沒有中獎，當中獎品有： Sony 耳罩式耳機、米徠蒸氣烤箱、德國BRITA、小米手環3…等獎項。

同時也會獲得一組大獎序號，這也是第二階段的入場卷，會在5月10日在內湖中華賓士的展示中心直播公開抽出賓士汽車，會由優理商務法律事務所 姜宜君律師見證抽獎過程，還邀請反骨男孩(WACKYBOYS)中的酷炫當然抽獎人，一切公平公正公開，快點把日期記在行事曆上，限量是殘酷的，要買要快喔！