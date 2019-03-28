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輔具科技化 湯匙也能防震防抖

2019-03-28 17:12聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

隨科技進步，愈來愈多輔具導入科技元素，例如電動輪椅不只是輪椅，也協助使用者轉位或起身，免除照顧者再把使用者抱來抱去的麻煩，更加省力也省時。輔具湯匙也不再是「死死的」一支，導入「陀螺儀」防震，避免手抖而讓餐食掉得到處是，成為巴金森氏症患者的好用餐具。

元智老人福祉科技研究中心主任徐業良表示，一般常見的輔具設計是以「原因工程」思考點出發，例如上肢功能有障礙的民眾，拿湯匙是用整個手掌握住，因此輔具湯匙的設計就是把湯匙柄做彎一點、粗一點，讓障礙者更方便使用。

但是，一般的輔具湯匙沒有防震功能，對因病有劇烈抖動狀況的巴金森氏症患者而言相對不好用。

徐業良說，已有業者以防手震相機的設計原理，把「陀螺儀」裝入湯匙中，利用其震動感測及相位相反原理，以補償手部震動，也就是當湯匙上下左右晃動時，陀螺儀能把震動抵銷掉，讓患者的湯匙維持方向，降低餐食撒出機會。

徐業良指出，類似的科技輔具不再只是設計給障礙者使用，例如透過人工智慧（AI）及物聯網（IoT）技術，能讓照顧者能在遠端掌握障礙者的活動情形或健康狀態，有助他們安心留在職場工作，避免照顧離職導致家庭經濟也出狀況。

但徐業良坦言，科技輔具價格相對較高，因輔具多是以不同障礙別和障礙程度進行設計，加上當需求者較少，少量多樣的生產價格絕不可能低。再加上多數病人及障礙者又是經濟弱勢，即使有很不錯的科技輔具，民眾不一定買得起。

徐業良說，他投入醫療器材和輔具設計27年來，發現不少好的科技產品能為患者或障礙者帶來不錯的便利性，讓生活品質更佳，卻也強烈感受到產品的美好故事就這一、二個，因太多障礙者在經濟上無力負擔。

徐業良說，如果產品包括一般人及障礙者都能容易使用，市場大一點、成本降一點，價格才能壓低，增加使用的可近性，「所以通用設計更是未來趨勢。」而政府也有責任協助弱勢障礙者的輔具購買與租賃。

值得注意的是，有長輩不喜用輔具，寧可持雨傘或手推車行走，例如ㄇ字型拐杖就有七成棄置率，原因是不想拿輔具而被標籤「你老了」。所以輔具設計不只是要通用、符合輔助功能，輔具外觀還要夠能融入生活，讓使用者感受更好。

一般的輔具湯匙沒有防震功能，對因病有劇烈抖動狀況的巴金森氏症患者而言相對不好用。...
一般的輔具湯匙沒有防震功能，對因病有劇烈抖動狀況的巴金森氏症患者而言相對不好用。 記者陳立凱╱攝影
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通用設計患者經濟

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