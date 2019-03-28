居住高污染城市 易患精神疾病

2019-03-28 17:23 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



圖說：生長在污染程度較高城市的青少年被證實高機率有精神疾病經歷，而這讓他們在成年後罹患精神病機率飆高。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 英國最新研究指出，生活在污染嚴重城市的青少年高機率有精神疾病史！外媒28日據研究指出，居住地環境與青年精神疾病有密切關聯，竟有近3分之1的青年聲稱在成長過程中，至少會經歷一次精神疾病的感覺例如幻聽等。專家指出，此研究僅能證明噪音污染影響精神疾病，至於空汙對精神健康的影響仍有待追查。

根據《英國廣播公司》報導，權威醫療期刊《JAMA精神病學》研究指出，生活在污染較嚴重城市的青少年比起在農村地區長大的，有更高機率經歷類似的精神疾病，約有3分之1的城市少年表示，人生中至少一次有幻聽或是感覺被他人監視的感覺。

此研究找尋居住環境迥異的2種受試者，一種是居住在污染最高的地區（如市中心車水馬龍道路旁），另一種則是氮、氧化物氣體含量較低的鄉村地區，實驗結果發現，前者有疑似精神病經歷的青少年高達6成，後者僅3.5成。

學者紐伯莉對此解釋，噪音污染會擾亂青少年的睡眠與生活壓力，但對於空汙的影響，她認為有兩種可能，首先是微小的空汙顆粒會通過肺部進入血液，導致青少年身體不適而影響到心理健康狀況；也可能是懸浮粒子上的化學物質可通過血液，被帶到大腦引發負面效應。

此外，據《Inverse網》報導，學者費希爾指出，除了高污染的居住環境與有精神疾病經歷高度相關之外，曾發生過疑似精神病經歷的青少年在成年後，真的罹患精神病的機率不低。費希爾也表示，鑒於現在都市發展快速，北美有高達82%的人居住在城市區，這項研究結果將對青少年心靈健全發展非常重要，也有助於學者找尋治療方法。

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