飲食習慣不健康 近四成小學生便秘

2019-03-28 17:21 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



家庭、校園都對孩子的飲食習慣具有關鍵影響性，營養師林郁婷建議家長可在家裡作一些健康點心或是蔬果汁，希望讓孩童從小就吃得健康。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 便秘是許多上班族困擾的問題，但小學生的「嗯嗯」問題也同樣嚴重！癌症關懷基金會28日公佈一份調查結果，發現在3萬1000多份小學生填寫問卷中，竟有38%的學生並沒有天天排便，亦有21%的排便屬於硬塊、泥狀或水狀等不健康型態。營養師林郁婷指出，運動、飲水、飲食等習慣都會影響排便，如果長期便秘，不只會影響學習，更會衝擊生長發育，提醒家長要多加留意。

影響生長發育

癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，根據2001-2002年台灣國民營養調查報告指出，當時就已經有32.7%的國小學童有便秘問題，而根據基金會在2018年的調查結果，發現這個比例竟提高到38%。她憂心地說，便秘不只會造成皮膚暗沉、起疹子等問題，如果是孩童的話，不只會影響學業成績，最嚴重還會影響生長發育。家長須要多留意。

「根據調查結果，全年級學童不論是全榖雜糧、蔬菜水果的攝取通通不及格！」林郁婷表示，另有超過半數學生沒有運動習慣、超過7成學生水分攝取不足，及近50%學童愛喝含糖飲料、常吃油炸食物，這些都是造成便秘的主因。而有21%的學生排便屬於硬塊、泥狀或水狀等不健康型態（正常應為長條軟固態），調查結果令人憂心。

各地問題不同

如果將調查結果分地域來看，癌症關懷基金會指出，台北市孩童吃加工油炸頻率、蔬菜攝取不足的比例最高；新北市則為不吃水果比例最高；台中市是不吃蔬菜、飲水不足等比例最高；高雄的孩童則是肥胖、喝含糖飲料、排便形態異常等等比例最高。

林郁婷表示，家庭、校園都對孩子的飲食習慣具有關鍵影響性，因此她提倡三大秘訣：動得夠（下課、假日常運動，每次運動30分鐘以上）、吃得巧（天天吃全穀蔬果，少吃油炸加工品）、喝得對（每天喝6-8杯水，少喝含糖飲料）。她也建議家長可在家裡作一些健康點心或是蔬果汁，希望讓孩童從小就吃得健康。

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