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全國首座海事水產職業試探中心 前鎮國中高掛魚旗啟用

2019-03-28 16:57聯合報 記者徐如宜╱即時報導

台灣是海洋國家，全國首座校園「海事水產」暨「商業管理」區域職業試探與體驗示範中心，今天在前鎮國中啟用，設有實境模擬駕駛艙、深潛情境VR體驗設備、生態魚缸、電報機等數十樣船艙實品展示，讓學生提早拓展職群試探等多元知識。

啟航儀式中，當燈塔點亮同時，數百顆象徵碧天蔚海的藍白氣球從天而降，配合前鎮國中體驗館燈塔式圓形建築物，呈現「點亮燈塔、希望啟航」主題。學校以「漁網」做裝飾，代表台語諧音「希望」，用教育的網編織出前鎮希望號；旋轉扶梯上掛著新船出航時特別訂製的「魚旗」，小小船員送上有祈福滿載之意的麻糬給來賓。現場設立19個展位進行職業博覽會，邀請鄰近8校、900名親師生參觀。

教育部政次范巽綠表示，高雄市為海洋首都，近年連續榮獲全國海洋教育特優佳績的城市，前鎮國中投入海事水產類科的課程研發，未來無論在產官學的合作，或是與海洋教育課程進行深度鏈結，將可拓展海洋教育、海事水產職群試探多元面向。目前只有台東縣東港國中成立水產類體驗試探，前鎮國中算是第一所的「海事水產」類科，期待中心的設立能培養國內相關優秀人才。

高雄市教育局長吳榕峯表示，前鎮國中跨海與澎湖海事學校共備海事水產課程，並與復華中學攜手商業管理課程，因為課程與地方產業能夠連結，讓職業體驗落實，符合108年新課綱素養課程。在地漁業、貨櫃、機具公司的董事長們紛紛主動提供軟硬體設備，讓前鎮國中的體驗中心擺滿平常不易見到的海事水產與商業管理設備，學生可以進入實際環境體驗職場。

前鎮國中校長梁華蓁說，高雄市海事水產及商業管理相關產業多，但國中小學生不容易直接體驗，這3小時的「職業博覽會」讓學生收穫滿滿。高市圖草衙分館也與前鎮國中的閱讀老師合作，館內陳設海事水產、商業管相關圖書，特別選在學校的大草地、冷凍櫃裡，舉辦另類的「職業類書展」暨「前鎮漁港攝影展」。

高雄市區域職業試探與體驗示範中心設有網站，提供全市各國中小學上網報名參加體驗課程。前鎮國中的「海事水產」、「商業管理」課程，試辦開始場場秒殺，目前107學年下學期所有體驗時段都已額滿，學校接獲不少家長來電希望加碼開課，欲報名的學校、家長可以留意「前鎮區域職業試探與體驗示範中心」臉書貼文，或來電前鎮國中輔導室07-8217677分機43曾先生洽詢。

小朋友在海事水產區域職業試探與體驗示範中心，試著探索未來的職業性向。記者徐如宜／...
小朋友在海事水產區域職業試探與體驗示範中心，試著探索未來的職業性向。記者徐如宜／攝影
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全國首座校園「海事水產」暨「商業管理」區域職業試探與體驗示範中心，在前鎮國中啟用...
全國首座校園「海事水產」暨「商業管理」區域職業試探與體驗示範中心，在前鎮國中啟用。記者徐如宜／攝影
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全國首座校園「海事水產」暨「商業管理」區域職業試探與體驗示範中心，在前鎮國中啟用...
全國首座校園「海事水產」暨「商業管理」區域職業試探與體驗示範中心，在前鎮國中啟用。記者徐如宜／攝影
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學生在海事水產區域職業試探與體驗示範中心，試著探索未來的職業性向。記者徐如宜／攝...
學生在海事水產區域職業試探與體驗示範中心，試著探索未來的職業性向。記者徐如宜／攝影
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小朋友在海事水產區域職業試探與體驗示範中心，試著探索未來的職業性向。記者徐如宜／...
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全國首座校園「海事水產」暨「商業管理」區域職業試探與體驗示範中心，在前鎮國中啟用...
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敬禮！小朋友的未來充滿無限可能性，需要一步步探索。記者徐如宜／攝影
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高雄市燈塔東港

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