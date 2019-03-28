嚼檳榔黏膜纖維化進食困難 顯微手術重建口腔

2019-03-28 17:07 中央社 花蓮縣28日電



花蓮一位長期嚼檳榔習慣的男性，因口腔黏膜下纖維化，張嘴進食都困難，花蓮慈濟醫院以「口腔顯微皮瓣移植」為患者進行口腔重建，從切除組織到張口手術一次完成。

48歲官先生從國中開始就有嚼檳榔的習慣，10年前因感覺口腔黏膜粗糙不平滑，且摸起來有硬塊的感覺。起初不以為意，後來甚至無法張口吃飯，才至醫院求診，診斷是罹患口腔黏膜下纖維化。

花蓮慈濟醫院耳鼻喉科與整形暨重建外科聯手，先為患者切除纖維化部分，再由整形暨重建外科團隊進行顯微皮瓣重建手術，取下他的小腿皮瓣重建，為患者找回遺失的微笑。

花蓮慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳培榕表示，口腔黏膜下纖維化是檳榔嚼食患者最常見的症狀之一，臨床上可觀察到口腔黏膜對食物的刺激有灼熱感、潰瘍、味覺異常、黏膜呈現蒼白與僵硬，嚴重的口腔黏膜下纖維化張口甚至不到1公分，造成無法進食、營養不良、口腔衛生不好、蛀牙等，另外根據統計有3成的病人有可能發生口腔癌。

整形暨重建外科主任李俊達表示，嚴重口腔黏膜下纖維化治療，過去醫界常用手臂的皮瓣，但是病人較不滿意手臂有疤痕，所以近年來醫界開始用大腿的皮瓣，大腿皮瓣的缺點是脂肪太厚，往往需要再做第二次的修飾打薄手術。因此利用小腿的皮瓣，好處是比較薄、疤痕較易蓋住。這項技術曾發表在最近的台灣顯微外科醫學會及整形外科醫學會。

另外，花蓮慈濟醫院也同步公布「腓腸肌肌肉肥大改良術」，以內視鏡進行瘦小腿，成功完成國內外近700例病例，多位女性患者分享術後心情，開心擁有自信。