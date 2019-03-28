樂齡族北台灣春遊泡湯好康 抽ipad、溫泉住宿券

2019-03-28 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



交通部觀光局北觀處聯合新北投、陽明山、紗帽山、金山萬里、烏來及礁溪等北台灣六大溫泉業者，推出「湯遊北台灣-樂齡族泡湯趣」活動，年滿60歲以上的樂齡民眾，4月1日起至5月31日，只要在北台灣六個溫泉區有放置「湯遊北台灣」活動立牌的店家消費，不限金額，即可獲得1張抽獎明信片，可抽ipad、溫泉住宿券、泡湯券、健行背包及環保餐具等好禮。

北觀處副處長金玉珍指出，北台灣六大溫泉區橫跨台北市、新北市及宜蘭縣，各具風貌，如搭捷運即可抵達的新北投溫泉區、全台最多泉質的金山萬里溫泉區、可品嚐溫泉蔬果的礁溪溫泉區、火山地形景觀豐富的紗帽山及陽明山溫泉區，還有泰雅族故鄉的烏來溫泉區，每個溫泉區皆有不同的人文風情及自然景觀，是台灣溫泉旅遊的重鎮。

北觀處為推廣溫泉觀光，特別邀請部落客深入6個溫泉區，體驗最道地的溫泉美食、走訪溫泉小鎮秘境，並將行程分享於網路，為讓更多朋友認識北台灣溫泉，即日起民眾只要分享臉書北觀粉絲團-幸福北海岸的溫泉遊程貼文，就有機會跟著部落客一起去旅行，還有很多神秘小禮等著大家來拿，歡迎國內外旅客蒞臨北台灣溫泉區，漫遊溫泉小鎮，體驗有溫度的旅行。

北觀處這次聯合新北投、陽明山、紗帽山、金山萬里、烏來及礁溪等北台灣六大溫泉業者，推出「湯遊北台灣-樂齡族泡湯趣」活動，年滿60歲以上的樂齡朋友，只要在北台灣六個溫泉區有放置「湯遊北台灣」活動立牌的店家消費，不限金額，即可獲得1張抽獎明信片。

只要填妥資料交回店家，就可參加抽獎，本次活動獎項有樂齡朋友喜愛的ipad、溫泉住宿券、泡湯券、健行背包及環保餐具等，活動期間自4月1日起至5月31日止，歡迎樂齡朋友呼朋引伴，春遊北台灣，漫遊各地溫泉小鎮，泡湯住宿嚐美食。

活動詳情請參閱以下網站

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團：https://www.facebook.com/northguan/