低污染農地工廠違法罰50萬 3個月內未改善勒令停業

2019-03-28 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



行政院今天拍板《工廠管理輔導法》修正草案，經濟部中部辦公室簡任技正雲瑞龍指出，低污染工廠須取得特定工廠登記，若又違法擴建廠房、增加中高污染製造等，罰緩從現行1萬～5萬元，一口氣提升10倍至10萬～50萬元，並且應於3個月內限期改善，否則將廢止特定工廠登記，形同勒令停業。

雲瑞龍今天在經濟部召開記者會表示，目前推估農地違章工廠約有3.8萬家，《工輔法》修正草案規範，低污染工廠需於修法後2年內，申請特定工廠登記，並且每年繳交營運管理金2萬～10萬元不等，修法後3年內提出改善計畫，並由地方政府核定計畫是否完備，若順利通過，接下來業者需在2年內改善完成，並可申請一次展延2年，整個輔導改善期最長10年。

而3.8萬家農地違章工廠中，推估約有273家高污染工廠，雲瑞龍說，根據現行列管的未登記1.1萬家工廠中，約有0.72％屬於高污染行業，因此據此推估未列管的工廠可能有273家為高污染行業，包含輪胎、煉製業、表面處理業等，「我們會給它（高污染違章工廠）一定的期限，要關場、轉型或者是遷廠。」

過去農地違章工廠普遍被地方政府視為燙手山芋，因此拆遷的成效不佳，此次修法為了強化地方政府的執行力道，雲瑞龍說，地方政府依法需《工輔法》修正草案三讀後6個月內，擬定管理輔導計畫，否則經濟部將會減列、減撥或緩撥「任何」屬於經濟部發放的補助款，不僅限於《工輔法》主管機關工業局。