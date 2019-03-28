大陸移入麻疹案例 患者發病期搭上海飛桃園華航班機

2019-03-28 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



中國境外移入麻疹個案為南部30多歲女性，本月24日由上海搭機自桃園機場入境，但因沒有發燒，未被機場發燒檢疫站人員發現。本報系資料照／記者陳嘉寧攝影 分享 facebook 國內麻疹疫情燒不停，疾管署今公布2例新確診麻疹病例，其中一名為在蘇州工作本國籍女性，可傳染期間曾搭乘過中華航空C1502班機，由上海飛自桃園機場入境，為我國今年首例中國大陸境外移入麻疹個案；另一個案則為中部某醫院護理師，傳染來源疑似該醫院收治患者，目前該患者是否感染麻疹，檢驗結果明日出爐。

疾管署副署長羅一鈞表示，中國境外移入麻疹個案為南部30多歲女性，在大陸工作就出現麻疹相關症狀，本月24日由上海搭機自桃園機場入境，但因沒有發燒，未被機場發燒檢疫站人員發現，3月25日自行至南部某醫院就醫被通報。因發病前潛伏期均在香港及中國大陸蘇州、上海，研判為境外移入病例。衛生單位已初步掌握航班及家戶等接觸者共42人。

另一名個案為中部某醫院30多歲護理師，近期沒有出國，衛生單位調查，發現她工作醫院曾收治一名30多歲男性患者，該患者2月下旬曾於大陸出差，陸續出現咳嗽、發燒及出疹等症狀，於本月8日至該醫院並收治住院，隔日院內麻疹抗體篩檢結果為陰性，但因懷疑其為感染源，27日再次篩檢結果由陰性變陽性，目前由疾管署檢驗中。

羅一鈞解釋，約2成麻疹患者在發病後五天內的急性期，麻疹抗體篩檢結果可能呈陰性，類似空窗期，若希望達到更高準確度，須將患者的尿液及咽喉檢體送至疾管署檢驗，醫院自行篩檢較難揪出這類患者。提醒醫護人員，成人麻疹表現較不典型，若發現疑似個案，盡量將檢體送交疾管署，以便及早發現個案、及早做出因應的防疫工作，降低傳染風險。

據疾管署統計，今年截至目前國內累計36例麻疹病例，21例為國內感染，其中11例為接觸者，15例為境外移入病例，其中11例為本國籍民眾，感染國家為越南6例、菲律賓5例、印尼、日本、緬甸及中國大陸各1例；出國目的以旅遊7例最多，其次為商務及及探親各4例。