想看慢性病 可先看醫療院所有沒有這個標章

2019-03-28 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



醫策會今舉行108年度品質認證授證典禮。 記者鄧桂芬/攝影 分享 facebook 慢性病人還不知道怎麼選醫院嗎？財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會表示，可認明獲得「疾病照護品質認證」標章的醫療院所，這些醫院必須使慢性病人獲得整合性及連續性照護，也必須完成醫病共享決策，不只能讓醫療照護無死角，醫病關係也更和諧。

醫策會執行長王拔群說，醫療院所過去都是接受政府的醫院評鑑，但患者還是不知道生哪一種病時，去哪家醫院治療更有保障。

醫策會10年前開辦「疾病照護品質認證」，陸續推心衰竭、糖尿病、腦中風、腎臟病、慢性阻塞性肺病等12項認證項目。發展疾病別認證期間，也推動「健康檢查品質認證」和「美容醫學品質認證」，引領醫療機構追求卓越。目前已有九成醫學中心參與。

獲得品質認證的醫院有什麼特色？王拔群強調，疾病照護必須是連續性且整合性的，例如冠狀動脈疾病不只有內外科醫師共同照護，營養師、復健師、社工師及個管師也一同投入，即使病人出院回社區，也能追蹤疾病狀況不遺漏。

全國首家通過「冠狀動脈疾病」照護品質認證的國泰醫院院長李發焜說，為促使團隊以病人為中心，積極運用線上平台及QR code與病家進行互動溝通，讓病人能在完整資訊下和照護團隊一起做最佳治療決策，不再只有醫師說了算。

國泰醫院心血管中心部主任侯紹敏說，該院連續十年維持品質認證，也確實發現在全人照護方式下，冠狀動脈患者的存活率顯著提升。國泰醫院品質管理中心副主任洪聖惠也說，病家對醫療滿意度也有增加，促使醫院投入資源支持。

醫策會今舉行108年度品質認證授證典禮，今年共頒發26項「疾病照護品質認證」認證項目、5項「美容醫學品質認證」及6項「健康檢查品質認證」認證項目，頒發項目歷年最多。

王拔群呼籲，若民眾有慢性疾病、健檢或醫美需求，建議民眾先到醫院或上網查詢醫療院所是否有獲得該會的認證標章，更能確保就醫的照護品質與安全。

●疾病照護品質認證通過機構名單

●健康檢查品質認證通過機構名單

●美容醫學品質認證通過機構名單