愛喝糖飲少吃蔬果 調查：近4成學童沒天天排便

2019-03-28 16:17 中央社 ]台北28日電



癌症關懷基金會營養師林郁婷表示，根據調查結果，約有62%學生每天便便一次以上，另有38%學生便便不順，長達2天至7天，甚至超過7天才便便一次，平均每10人就有3人排便不順。圖／ingimage 分享 facebook 一項調查指出，近4成小學生有排便不順問題，其中高雄市學童最愛喝含糖飲，台北市學童蔬菜吃最少；營養師提醒，腸道健康和身體健康息息相關，呼籲孩子應天天吃1.5碗全穀蔬果。

癌症關懷基金會去年針對台北市、新北市、台中市及高雄市的小學3至6年級學童進行飲食調查問卷，有效問卷共3萬1234份，今天召開記者會公布調查結果。

癌症關懷基金會營養師林郁婷表示，根據調查結果，約有62%學生每天便便一次以上，另有38%學生便便不順，長達2天至7天，甚至超過7天才便便一次，平均每10人就有3人排便不順。

每天便便不代表沒便祕問題，林郁婷說，每週排便少於3次、便便偏硬或排便困難，持續3週以上就屬於便祕，因此便便型態、飲食、運動等都是重要關鍵。

調查顯示，約21%學生排便型態異常，出現硬硬的球狀、水水的液體狀等型態；每天飲水不到6到8杯的學生比例達73%，另有80%至90%學生蔬菜水果攝取不足，而且每2名學生中就有1人不愛運動。

近一步分析各城市飲食問題發現，台北市學童最愛吃油炸加工食品、蔬果不足半碗比例最高；新北市學童天天吃蔬果比例最低、運動量最不足；台中市學童最不愛喝水、天天排便比例最低；高雄市學童最愛喝含糖飲、排便異常比例最高。

林郁婷表示，值得注意的是，愛喝含糖飲、愛吃油炸食品的學童，運動量、蔬果量和飲水量都相對少，影響正常排便和正常體位；過去研究也顯示，排便頻率愈低的學童，自覺成績表現也愈差。

癌症關懷基金會營養師陳扆洵強調，腸道是人體第2個免疫器官，又有腸絨毛形成天然屏障，避免毒物入侵、壞菌肆虐，若蔬菜、水果攝取不足，恐造成腸絨毛萎縮，讓細菌有機可乘。

林郁婷呼籲，孩子應天天吃1.5碗全穀蔬果、少吃油炸食品，每天喝6到8杯水、少喝含糖飲料，並且切記下課、假日多運動，每次30分鐘以上。

她也分享高纖的繽紛漸層果汁做法，由3層不同顏色的果汁組成，底層用葡萄40克、藍莓20克、香蕉20克、蘋果40克、鳳梨40克、綜合堅果30克、白開水20毫升；中層用西洋芹60克、大黃瓜60克、芭樂40克、奇異果20克、香蕉40克、白開水20毫升；上層用胡蘿蔔50克、甜菜根20克、蘋果60克、香蕉20克、鳳梨10克、白開水40毫升。

林郁婷說，將各層食材分別放入調理機打40秒，打成果昔後分層加入杯子，可做出2人份蔬果汁，每份可攝取到48毫克維生素C、5.1克纖維質，且熱量僅79大卡。