北市續推「浪愛滿屋」 認養浪浪加碼送嫁妝

2019-03-28 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



近年動物零撲殺意識抬頭，台北市動保處為了降低動物之家的狗貓收容數量，推出「TAS浪愛滿屋計畫」，招募民間團體及商家，透過櫥窗空間，協助推廣動物之家的狗貓認養，今天又宣布，推出各簽約商家的獨家認養嫁妝，提高民眾認養的意願，為浪浪們盡一份心。

台北市動保處表示，2016年推出「TAS浪愛滿屋計畫」，讓流浪狗貓從動物之家走入店家，增加被認養機會，該計畫上路至今，已成功替近百隻流浪狗貓找的新家。

動保處補充，目前許多簽約商家推出不同的優惠，例如「中圓寵物信安店」教導飼主正確飼養概念，「逗貓坊」則提供溫馨、溫暖的貓咪住宿及安親環境。

動保處提到，經由「TAS浪愛滿屋計畫」認養出去的狗貓，3年內都可以享有動物之家「VIP優惠」，除了動物之家的好康以外，簽約商家們更額外提供認養嫁妝，回饋給在店內愛心認養的民眾，鼓勵大家多多以認養的方式，幫助這些曾經流浪街頭的毛孩重回家庭。