你相信嗎？他辯稱不是獵鹿而是想救援受傷水鹿

2019-03-28 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



你相信嗎？涉嫌獵鹿的63歲陳姓男子辨稱，他是想捉果子狸，看到水鹿受傷倒地，才載回家想救援，但水鹿傷重死亡。

田中偵查隊副隊長劉竣明說，與彰化縣政府農業處聯繫後，確認陳姓男子行為屬行政罰，已函請農業處裁罰。

縣府農業處農業處林務暨野生動物保護科科長譚智方說，這幾年八卦山脈確實常有人發現水鹿，根據野生物保護法，即使不屬保育類動物，獵捕一般類動物也屬違法，將依法裁罰6萬元至30萬元罰鍰。「縣府已與林務局聯繫，預定4月1日到十八彎古道會勘，研商如何防止八卦山脈的水鹿再遭獵殺。」

3月27日上午11時，有登山客反映在社頭鄉清水岩的十八彎古道登山步道處，發現不少血跡及殘留動物毛髮，讓人看得心驚，疑似山林間的水鹿遭獵殺，造成當地民眾及遊客觀感不佳。消息傳開，田中警察分局主動介入調查。

管區朝興派出所清查附近路口監視器，鎖定1輛可疑的小貨車，以車追人，追查到田中鎮東源山腳路三段的陳姓男子住處，今天中午通知陳男到案說明，他承認在十八彎古道載走1隻水鹿。