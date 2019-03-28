超噁！ 男友疔子全紀錄 傷口如同行刑式槍決子彈傷口

2019-03-28 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



原本只是太陽穴冒出一顆大痘痘，沒想到越來越惡化，最後竟如同行刑式槍決的子彈傷口，令人觸目驚心，一名女網友於網路貼文「疔子全紀錄」，詳述男友疔子的悲慘經歷，還貼出照片，令網友直呼「好噁」。

該貼文最近在Dcard網站引起熱烈討論，原PO表示，日前男友太陽穴長了一顆大痘痘，當時不以為意，但男友每天喊痛，後來痘痘逐漸紅腫，「甚至整個太陽穴都腫起來了」，就醫後才得知這是疔子。

當時醫師警告，「很嚴重，需要治療」，如果繼續惡化或是演變成蜂窩性組織炎，就得開刀。確實如此，原PO貼文內容形容，男友曾一度嚴重到眼袋、淋巴都腫歪，甚至顏面神經失調，每天早上起床都發燒。

「疔子全紀錄」中照片顯示，患者就醫前，太陽穴明顯紅腫，連續塗抹三天藥膏，傷口不見好轉，甚至越來越大，不斷化膿，大小約為五元硬幣大小，隨後必須到醫院擠膿包。

女網友文中表示，醫師幫男友擠疔子時，宛如酷刑，她是在一旁看都「覺得超痛」，男友不斷哀號，醫師則解釋「洞不是他挖的，是紅血球打輸白血球」。

等清理組織液、發炎組織後，清楚看到「太陽穴一個洞」，差不多有十元硬幣大小，原PO形容這「很像被子彈打到」。回到家之後，當傷口不小心碰到水，男友痛到不行，「根本生不如死」。

該名女網友貼文指出，男友因為工作關係，幾乎天天熬夜，作息不正常，導致免疫力不好。呼籲大家要好好愛惜自己，熬夜對身體有許多危害。

台大皮膚科教授蔡呈芳指出，「疔仔」就是一種較嚴重的毛囊炎，一般來說，毛囊發炎可分為三種等級，也就是台語常說的粒仔、疔仔、癰仔（「癰」的閩南語發音同「英」），「疔仔」還不是最嚴重的。

蔡呈芳說，「粒仔」是較單純的毛囊炎，通常只有一個毛囊自身發炎，至於「疔仔」，則是毛囊及其周圍結締組織急性化膿性感染，最嚴重就是「癰仔」，好幾顆毛囊一起發炎，範圍較大，如果沒有處理好，可能引發蜂窩性組織炎，嚴重時必須住院，施打抗生素。

蔡呈芳說，許多人因為體質關係，容易長出「粒仔」、「疔仔」、「癰仔」，此外，長期使用類固醇，或是異位性皮膚炎及糖尿病患者都屬於毛囊炎高風險族群，必須提高警覺。

平常應該保持皮膚乾淨，避免至悶熱的環境，如果長出「粒仔」，不要等閒視之，應該保持局部清潔。要是發現局部疼痛，甚至發燒，這代表全身感染，必須儘速就醫。