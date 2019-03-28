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2019紅點設計得獎作品搶先看！這些巧思讓人看了「好生火」

2019-03-28 15:20聯合新聞網 網路溫度計提供

工業設計界的年度盛事紅點設計獎（reddot design award），自從1955年創立以來至今收到許多令人驚奇的作品。這些致力於改變大家生活的創作者，透過自己的巧思，打造出一件件創意十足又不失質感的產品，從居家生活、娛樂、甚至是嬰兒用品等，各個領域類別都可以看見他們的耀眼光芒。如今2019紅點設計獎的得獎名單也出爐，馬上來看看有哪些網友熱議創意十足，不同類別中備受矚目的獲獎作品吧！

#1 嬰兒與兒童用品

來自荷蘭的育兒精品品牌Nuna，幾乎年年都在紅點設計獎中獲獎，這次更一口氣以四項產品奪得設計界的最高殊榮。家中有寶寶的爸媽對該品牌應該都不陌生吧！旗下的推車坐擁嬰幼界「奧斯卡推車」美名，是不少明星藝人、網紅辣媽的愛用品牌。

Nuna－MIXX™

有一台簡單好用的嬰兒推車是每個新手爸媽的夢想，MIXX™就彷彿為此而生！免拆座椅就可收折，加上快速簡單收車的設計，不管是出門還是回家都不用一陣手忙腳亂，可以優雅從容的把小孩抱上抱下。除此之外多功能性的設計，貼心滿足爸爸媽媽在乎的每一個小細節，像是加大的置物籃搭配隔間設計，出門在外就像是多一台購物推車；仿充氣的橡膠輪胎則可以輕鬆征服每個顛簸路面，籃球中的金句「左手只是輔助」套用在此也毫不違和，只需要單手，就可以輕鬆推行。

以讓所有爸媽從容育兒的態度為出發點，MIXX™令人驚喜不斷的設計，順利讓它在此次的紅點設計獎中脫穎而出。

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Nuna－LEAF™ grow

沒生過小孩的人永遠不知道育兒是多麼辛苦的一件事，特別是小孩在家中因為缺乏安全感，不斷哭鬧時，爸爸媽媽總得不勝其煩的立刻丟下手邊工作，抱起寶寶好好安撫一番。這次獲獎的LEAF™ grow無疑解決這個問題，只要把寶寶放在上面，LEAF™ grow就可以順著輕鬆優雅的節奏，一次次的從左至右輕輕擺盪，緩慢晃動直到帶領寶寶進入香甜的睡夢中，從此顧小孩不再是一件令人頭疼的事情，絕對是每個爸爸媽媽最希望家中都能擺放一台的育兒神器。

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LEAF™ grow坐墊部分採用國際認證的有機棉及有機染料，無添加任何多餘的化學成分，使用上安全無慮；外觀則採用一氣呵成的流線型設計，光是典雅的外型就讓一堆媽媽讚不絕口，放在家中不僅是一部育兒神器，更是一件讓生活充滿質感的擺飾，這次能夠順利獲獎讓人一點也不意外。

Nuna－PIPA™ lite lx

此次獲獎的PIPA™ lite lx，與眾不同的材質是它最大亮點，以嚴選的美麗諾羊毛和TENCEL™纖維，堅持不添加阻燃劑，打造出質地柔軟、天然的舒適座布；加上簡易好懂又不失堅固的安裝設計，讓爸媽用的安心又放心。

Nuna－MYTI™

我們永遠不知道明天和意外哪個會先到來，因此只能做好萬全準備。開車出遊，大人有安全帶可以在事故發生時救命，但小朋友呢？這時候就凸顯出「汽車安全座椅」的重要性。此次獲獎的MYTI™，可謂陪伴孩子一同成長到大的最佳安全守護者。

不同於大部分的汽座，小朋友坐沒多久就因為快速增長的體型而不適用，MYTI™對於9個月至4歲的小小孩階段，採用五點式安全帶模式，給予寶寶最完善保護；對於3歲至12歲的大小孩，則可以轉換為成長型座椅，或是增高墊模式，讓寶寶在享有完善安全保護的同時，依然能夠坐的舒適、睡得香甜。

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另外2D growth™2D 乘坐空間調整設計，能夠依照孩子的身形微調，讓小孩的成長過程中，只需要這一張汽車安全座椅，就可以一路守護寶寶健康平安的長大。台灣預計於2019第三季上市，喜歡Nuna的朋友可以期待一下囉！

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#2 電視與家庭娛樂

極米Play、極米PlayX

近幾年來全球吹起一股家庭劇院風潮，讓行動投影機等產品受到大家的熱烈討論。其中，由極米所設計兩款便於攜帶的行動投影機Play、Play X，從上百件參賽作品中脫穎而出，雙雙獲獎。這一台僅900公克的小小投影機，外觀走的是小巧便攜的風格設計，機身尺寸大約僅和一台iPhone XS Max差不多，不只相當方便外出時攜帶，就算放在家中也相當節省空間。

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儘管體積小巧，投影的畫質卻一點都不馬虎，其採用DLP技術的LED光學組件，與HDR10解碼技術，讓觀影畫質更加清晰，捕捉影像中的每一個細節，充分營造出真實的臨場感。最重要的是這樣小小一台投影盒子，就結合了愛奇藝、搜狐視頻等絕大部分主流串流平台，再加上鏡頭下方自帶一組雙揚聲器組合單元，讓你只要一機在手，有如整個電影劇院跟著走！

#3 音頻設備

Symfonisk

IKEA與喇叭品牌SONOS合作推出，首款智能無線喇叭Symfonisk，結合兩方擅長的領域，打造出該款既是喇叭又可以作為書架的創新商品。這款與SONOS合作推出的喇叭，設計上採用類似書本的理念，除了可以直接鑲嵌在牆上當成置物架，也能依照每個人家中環境的不同，放在書架上或是在書房中直接使用。

為了慶祝此次在紅點設計獎中幸運獲獎，IKEA也宣布提早發布Symfonisk的實物圖，讓大家一睹實際設計圖，並透露該智能揚聲器將會在4月9日正式發表，但實際開賣日期暫定為今年8月，網友還要再耐心等等。

#4 燈具與照明

Cubie Track Light Series

由兆合智能照明2019年推出的Cubie系列軌道燈，看準市場上對於多樣照明環境的需求，以單眼相機的設計理念為出發點，設計出可替換式光引擎燈具，不管是各種角度的定焦照明，還是洗牆照明、變焦鏡頭等照明引擎，不需要任何工具，都可以輕鬆依據需要的燈光設計來規劃，調整出符合使用者需求的照明氛圍。

另外針對室內環境也可自由選擇燈具側蓋圖騰，讓燈具不再僅是為照明而生，燈具本體也能成為點綴環境設計的角色，進一步融入照明環境，令人驚奇的巧思讓它順利奪下紅點獎。

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【關於紅點設計大獎】

德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award），至今已經擁有超過60年的歷史。每年吸引多達60個國家參賽，投稿數量高達1萬件以上，被列為全球最具影響力的設計獎之一，也是工業設計界追求的最高殊榮。

嬰兒IKEA

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