分泌物多、下肢水腫、孕吐 孕期常見3大問題解方在此

2019-03-28 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



懷孕是件美好的事，但擁有愛情結晶後，孕婦身體開始出現變化，常讓準爸媽好緊張，甚至尋求錯誤偏方，國健署透過孕產婦關懷諮詢服務專線發現，孕媽咪最常見的問題就是「懷孕陰道分泌物量變多正常嗎？」、「懷孕下肢水腫怎麼辦？」及「為何懷孕三個月仍孕吐？」等3大問題。

針對這些常見問題，國健署婦幼組簡技陳麗娟提供簡單的自我照護技巧。她說，懷孕期間因體內賀爾蒙改變，造成陰道分泌物增多，是正常現象。建議穿透氣棉質內褲並經常更換，千萬不要用不透氣護墊，也不要用消毒水清潔外陰部。若分泌物真的非常多且搔癢、灼熱感及臭味，應即早就醫。

準媽媽在懷孕期間因體重增加，下肢壓力增大就會產生水腫、靜脈曲張或抽筋等。陳麗娟建議，日常飲食中攝取高含鈣量食物，如牛奶、小魚乾等，避免高鹽食品，並於休息時採取左側臥且抬高下肢，使血液循環流暢。