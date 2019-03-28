憂鬱症糖友40年老菸槍都在這 國泰十年成果醫策會肯定

2019-03-28 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國泰醫院心臟團隊2009年成為全國首間通過醫策會「冠狀動脈疾病(CAD)照護品質認證」醫院，醫策會今日頒發「十年有成追求卓越獎」予以肯定；另該院糖尿病團隊今同時通過醫策會糖尿病疾病照護品質認證。

這十年間出現各式各樣患者，其中曾有一名70歲男性，因呼吸喘，連從客廳走到廁所都做不到，萌生「人生沒意思，不想活」，抽菸40年的他，高血壓、糖尿病史長達12年，做過心導管置放支架、冠狀動脈繞道手術、新式無導線心臟節律器，經醫療團隊開導，開始願意配合用藥，控制飲食、鹽分、水分與體重，目前已穩定控制3年。

另一名39女性，因憂鬱症定期回診用藥，日前體重突然在2個月下降8公斤，且多吃多喝多尿，門診意外發現她罹糖尿病，經個案管理師衛教溝通改變她原本「想吃東西就大量進食，不想吃就完全不吃任何食物」、「對藥物治療也覺得想打胰島素再打的就好」的觀念，目前病人病情穩定控制。

國泰醫院院長李發焜今受獎時指出，該院開心手術累計迄今達9000例，各項心臟手術成功率始終維持高標，包括冠狀動脈繞道手術成功率98%以上、心臟瓣膜開心手術成功率97%以上、急性大動脈剝離手術成功率達90%以上等。