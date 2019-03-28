手術成功卻陷失眠憂鬱 患者家屬各有所苦求助

2019-03-28 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



一位八旬阿嬤因腰椎坍塌壓迫坐骨神經，接受減壓手術，雖然手術成功，術後卻出現經常性失眠，經主治醫師轉至身心內科，原來是患者阿手術期待過高，以為手術成功就不用接受復健，導致陷入失落感、憂鬱情緒、焦慮情緒並合併失眠。醫師分別給患者及家屬應對建議，走出負面情緒。

活力得中山脊椎外科醫院身心內科醫師顏弼群表示，阿嬤就診時只會一直叫苦，卻無法說出苦處何在，明明手術很成功，病患卻好像更難過，家人也不知如何是好。因此以心理治療為主要治療法，先從阿嬤的失眠症狀切入，引導阿嬤說出心中真正的煩惱，再感同身受了解她的嚴重失落感，然後說明腰椎手術後仍須接受復健療程，並合併藥物治療，減輕阿嬤的焦慮感和憂鬱情緒。

隔周回診時，阿嬤說，因她已了解術後仍需積極復健一段時間才能完全康復，所以心情平靜很多，也睡得著了。

顏弼群指出，這類個案是因患者只關注自己身體的病痛，而無法反思是否已清楚疾病本質？是否已充分了解術後復健時程？由於主觀認知與客觀事實的落差，導致一直陷入負面情緒，術後反而更焦慮、鬱悶，並以失眠、焦躁、易怒及憂鬱來表現。

顏弼群提供患者與家屬「術後三箭」，克服術後的身心問題。其中「患者三箭」分別為：一、信念要堅定：術後疼痛一定會減緩，只要給神經足夠的時間復原，切勿躁進；二、持之以恆：術後物理治療不可缺，需踏踏實實走完整個療程，藥物服用也不可間斷；三、寶寶心理苦、但寶寶要說：復健過程中，症狀起起伏伏很常見。定期與精神科醫師或身心內科醫師會談，有助完成復健療程。