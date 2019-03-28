吸菸者轉移陣地 室外、家庭二手菸暴露率提升

2019-03-28 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



我國長年推動菸害防制，整體吸菸率下降，不過室內公共場所全面禁菸政策使得吸菸者更集中到室外抽，甚至回家抽。圖／ingimage 分享 facebook 我國長年推動菸害防制，整體吸菸率下降，不過室內公共場所全面禁菸政策使得吸菸者更集中到室外抽，甚至回家抽。衛福部國健署調查顯示，98年至106年間，我國室外公共場所的二手菸暴露率自34.3％上升至49.8%，家庭二手菸暴露率也自20.8%上升至24.3%，近日成為立法委員關注焦點。

醫師提醒，吸菸量並無安全閾值，尤其孩子是敏感族群，應盡可能減少二手菸暴露。民團認為應從制度面改革，從根本減少國人吸菸量。衛福部國健署菸害防制組科長張志嵩回應，未來會持續致力進行多元的戒菸宣導與服務；106年研擬的菸害防制法修正草案擴大公共場所禁菸範圍、擴大菸品包裝警示圖文等，草案已於去年完成一讀，今年將持續與各界溝通、爭取支持。

衛福部國健署的國人吸菸行為調查顯示，我國成人吸菸率近年有下降趨勢，在97年為21.9％，隔年菸害防制法新規定上路，成人吸菸率略降為20%，再陸續降至106年的14.5%；室內公共場所二手菸暴露率在97年為27.8%，室內全面禁菸政策上路的隔年一下降至7.8%，再陸續降至106年的5.3%。

不過，許多吸菸者只是轉移陣地。調查顯示，室外非禁菸的公共場所的二手菸暴露率在97年為36.2％、98年為34.3％，接著陸續成長至106年的49.8%；家庭內的二手菸暴露率同樣有增長趨勢，97年為26.3%，隔年可能因政府大力宣導菸害防制而降至20.8%，但隨後止跌回升，提升至106年的24.3%。

董氏基金會菸害防制組主任林清麗說，上述數據反映，吸菸者清楚知道禁菸政策、盡量不影響他人，他們的出發點值得肯定。不過，菸品帶來的健康危害甚鉅，根本之道是透過有效的方法降低國人吸菸率。

林清麗說，過去經驗顯示，修法、加稅都能立刻減少吸菸人口與菸品消耗量。全台一年的菸品消耗量高達331億支，有賴主管機關參照國際菸草控制框架公約（FCTC），下定決心從制度面改革。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，美國國家衛生院所屬的國立癌症研究所（NCI）指出，菸草燃燒、一吸一呼之間，會產生7000種化合物，其中至少有250種被證實對人體健康有危害、69種被證實會增加癌症風險。

顏宗海說，吸菸量並無安全閾值，無論是吸第一手菸、吸進旁人抽的第二手菸或是吸到空間內殘留的第三手菸，對人體都有影響。NCI指出，與吸菸者共同生活，非吸菸者罹患肺癌的風險會增加20至30％；吸二手菸者的中風風險會增加20至30%；吸二手菸孕婦可能導致嬰兒出生體重降低；吸二手菸的孩子更容易發生感冒、感染、哮喘、肺炎與支氣管炎，並影響肺部發育。因此應盡可能減少暴露。