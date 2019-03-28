4到6月 敬老卡搭北捷每滿30次可換優惠券

2019-03-28 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



為鼓勵年長者多搭捷運出遊到戶外賞花，台北捷運4月1日到6月30日推出「樂齡搭捷運，輕鬆享好康」活動，3個月期間持敬老卡搭捷運可累積搭乘次數，每30次都能向車站詢問處免費兌換1張商家優惠券，兌換商家優惠券與優惠券使用期限則都為7月底。

台北捷運樂齡好康活動與運動休閒品牌LA NEW、日本直營剪髮QB HOUSE及聖瑪莉烘焙合作，商家優惠券可依自己需求和喜好到3家業者店面使用，其中LA NEW優惠為消費滿3000元現折500元並加贈健康襪1雙；QB HOUSE則為平日下午3時前剪髮可享優惠價200元（原價300元）；聖瑪莉烘焙則是免費送叉燒菠蘿麵包1個（市價37元），消費滿100元再加送鮮奶布丁1個（市價35元）。

北捷公司表示，今年以「繁花盛開．樂齡遊台北」為主題推出「樂齡生活」摺頁，內容包含台北都會區賞花資訊及活動，搭配樂齡好康活動鼓勵年長者在春暖花開的賞花時節外出。